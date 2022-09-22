Евгений Коган: «Такое ощущение, что мир пошел вразнос, и это очень серьезно»

«Сегодня политика победила экономику», — считает финансист. Он прокомментировал частичную мобилизацию в России, обозначил последствия этого шага для страны и дал рекомендации инвесторам.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Финансист, президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган — о том, как это решение отразится на экономике страны, какие вопросы в связи с его принятием встают перед властью, бизнесом и гражданами.

— Сегодня тяжелый день в истории нашей страны и в истории ее экономики. Можно с уверенностью сказать, что политика победила экономику. Экономике остается только расхлебывать все то, что совершила политика, и подсчитывать убытки. Я думаю, каждый это понимает.

Мы видим и падение российского фондового рынка, которое четко отражает эмоции и ожидания инвесторов, и просадку рубля. Хотя со вторым все немного сложнее. Здесь движение будет более долгосрочным, но не обязательно резким, поскольку поступления валютной выручки еще значительны. Впрочем, многое будет зависеть от новых санкций, которые могут кардинально изменить ситуацию с новыми поступлениями валюты.

Необходимо понимать, что происходящее сегодня — это не некое отдельное событие, но событие в цепочке событий. То есть, сказавши А, нам придется говорить и Б, затем В и далее по списку.

Свободная экономика и фондовый рынок, естественно, имеют очень слабое отношение к тому, что сейчас разворачивается на наших глазах. На протяжении определенного периода экономика будет в полном подчинении у политики. Что из этого выйдет — большой вопрос, но скоро мы это узнаем.

Очевидные последствия происходящего:

1I Рубль будет потихоньку слабеть.

2I Депрессия на российском рынке, скорее всего, продлится не пять минут и даже не пять дней. Скорее всего, она будет носить гораздо более долгосрочный характер.

3I Нам придется заново пересчитывать все коэффициенты по российским бумагам, если какая-либо информация еще останется в открытом доступе. В целом, российский фондовый рынок можно назвать заложником всего происходящего. Но, вероятно, это теперь не самая важная из всех новостей дня.

4I Мы понимаем, что сегодня день эмоций, поскольку это решение может коснуться многих семей в России и не только в ней. Накал и эскалация будут расти, ставки подняты. Все текущие решения приведут к тому, что говорить о мирных переговорах в ближайшее время будет трудно. Наверное, невозможно.

5I Мы увидим и новые пакеты санкций — горячие приветы из-за рубежа. Реализуются те самые риски, о которых мы говорили много раз. И от ЕС, и от США. Мы уже видим предложения не о заморозке, а о конфискации активов, предложения, касающиеся туристической сферы, предложения вторичных санкций на всех тех, кто торгует с Россией.

Вопросы, на которые придется отвечать

Евгений Коган очертил круг вопросов, касающихся юридических, бытовых, жизненных последствий мобилизации, в том числе для бизнеса:

1. Небольшие частные компании. Если из пятерых сотрудников призывают двоих, но некоторые из них основные, что делать компании? Закрывать бизнес? А если на призванном человеке держится весь бизнес?

2. Форс-мажор. Будет ли вышеуказанный пункт считаться форс-мажором и давать компаниям право не исполнять обязательства перед контрагентами?

3. Налоги. Если компания в связи с уходом на фронт основного контингента лишается возможности платить налоги? Налоговая будет спокойно все воспринимать? С пониманием и уважением?

4. Будут ли платить зарплаты тем, кто был по причине мобилизации вынужден покинуть рабочие места? Или они будут уволены и получат только довольствие, как новоиспеченные контрактники?

5. Ипотека. Сегодня проходили комментарии, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку. А если зарплата контрактника будет меньше их зарплаты на основном рабочем месте? А если человек был предпринимателем или самозанятым и лишился из-за мобилизации части своего дохода? Как он будет платить ипотеку?

6. Частичная или не частичная? То есть привлекли 1% (300 тыс.) от возможного резерва. А если привлекут 99%, это ведь тоже, по сути, частичная мобилизация. Сегодня 300 тысяч. А что дальше?

Можно сделать предварительный вывод, что влияние на экономику из-за мобилизации 300 тыс. человек будет минимальным. Пока. Однако ключевое слово — пока. Ведь есть вещи, влияющие на экономику, а есть вещи, влияющие на то, что более всего волнует и беспокоит людей. Есть такая штука — душевное состояние людей. И тут трэш.

7. Ранения, и не только ранения. Президент РФ говорил о том, что семьи погибших получат единовременно по 7,4 млн руб. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят около 3 млн руб. Но то контрактник, а как будет с мобилизованными? А если он после ранения не сможет работать на прежнем месте? Лишится дохода, не сможет платить ипотеку и так далее.

8. Ограничения на выезд. Пока таковых введено не было. То есть потенциально подлежащие мобилизации люди могут спокойно уехать. А если им на следующий день после отъезда придет повестка? Понятно, что уезжать они будут не для того, чтобы через пару дней вернуться. Это будет признано дезертирством?

Это лишь небольшая часть вопросов, которые сегодня возникают. Объявление о частичной мобилизации стало, возможно, эффектным ходом для внешнего контура. А что для тех, кто внутри? Тревога, бурления и даже у кого-то паника. Пока так. Но отвечать на эти вопросы придется. И на многие другие.

Что делать инвесторам

21 сентября на открытии торгов Индекс Мосбиржи обвалился на 9,61%, опустившись до 2002,73 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта. Сложная ситуация складывается и на мировых рынках. Евгений Коган отмечает: их продолжает штормить, поскольку мир пребывает под прессом ряда негативных факторов, включая будущую экономическую рецессию. По его мнению, инвесторам стоит готовиться к обострению проблем на долговых рынках, включая долги и государств, и корпораций, и обычных граждан. Также может обостриться и ситуация вокруг продовольствия.

«Такое ощущение, что мир пошел вразнос, и это очень серьезно», — говорит Евгений Коган и дает рекомендации инвесторам.

1️. Как в России, так и в мире сейчас происходят крайне серьезные события. В такие моменты лучше не суетиться. Иногда стоит просто подождать.

2️. Снижать уровень риска — это еще цветочки, ягодки могут быть впереди. Иметь в портфеле защитные инструменты, если есть такая возможность, на американских площадках. Иметь больше кэша, больше инструментов, привязанных к доллару, к юаню — на российских площадках. Не увлекаться акциями, не увлекаться облигациями ненадежных компаний под высокие проценты.

Материал подготовлен на основе поста в Телеграм-канале @bitkogan и комментария на YouTube-канале Bitkogan.

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