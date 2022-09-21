Индекс Мосбиржи обвалился после объявления мобилизации

История с 24 февраля на бирже повторяется. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от геополитического фона, риску подвержены госкомпании — именно по ним может быть нанесен санкционный удар Запада.

Индекс Мосбиржи обвалился на 9,61% на открытии торгов 21 сентября, опустившись до 2002,73 пункта. В то же время долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа. На таких уровнях индекс торгуется впервые с 24 февраля.

Распродажи на рынке акций наблюдаются на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа о проведении в России частичной мобилизации. Рынок российских акций сегодня вновь оказался под давлением геополитических факторов. На этом фоне корпоративные события отходят на второй план, но не исключено, что после первого шока от новостей в ближайшие сессии рынок акций будет пытаться стабилизироваться.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования инвесткомпании «Алор Брокер» Алексея Антонова, целью снижения индекса Мосбиржи может стать район 2000 пунктов. Наибольшему риску сейчас подвержены госкомпании — именно по ним может быть нанесен санкционный удар Запада после возможного присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Индекс РТС снижается на 7,3%, до 1070 пунктов. Наибольшее снижение наблюдается в бумагах ГК «ПИК» (-10%), Ozon (-9,3%), TCS (-8,9%), «Полиметалла» (-8,6%) и «Сургутнефтегаза» (-8,2%). Аналитики Промсвязьбанка считают текущую просадку индексов кратковременной и рассчитывают, что рынок быстро ее отыграет:

В этих условиях инвестору предпочтительнее оставаться в защитных бумагах. К ним мы относим бумаги внутренних секторов и те, которые сохраняют дивидендные выплаты. Среди них мы выделяем производителя минеральных удобрений «ФосАгро», дивиденды которого могут составить ₽780, «Газпрома» (ожидаемые дивиденды ₽51,03), а также те бумаги, которые могут выплатить дивиденды во втором полугодии, например ЛУКОЙЛ и «Магнит».

Дальнейшая динамика рынка в значительной степени будет зависеть от геополитического фона, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Но в целом текущие уровни по многим голубым фишкам при условии сохранения стабильной ситуации предполагают дисконт к долгосрочным справедливым значениям.

Напомним, президент России подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Путин назвал такое решение адекватным существующим угрозам. Мобилизационные мероприятия в стране начнутся 21 сентября, кто попадает в первую волну призыва, читайте на DK.RU.