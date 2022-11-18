Малый и средний бизнес России растет на фоне кризиса. Приоритет у двух направлений

От того, как будут жить и развиваться небольшие компании страны, не попавшие под санкции, сейчас в огромной степени зависит будущее экономики страны. Статистика показывает: пока все неплохо. Цифры.

Около 40% оборота и общего числа занятых в России обеспечивают малые и средние предприятия (МСП). От того, как эти компании пройдут нынешний сложный процесс экономической трансформации, будут зависеть темпы адаптации российской экономики к новым условиям.

Более того, в условиях почти тотального охвата санкциями крупного российского бизнеса роль МСП в социально-экономическом развитии будет возрастать, говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакс».

Исходя из официальных данных, беспрецедентное санкционное давление и ухудшение экономической ситуации не смогли остановить поступательное развитие частного предпринимательства в России. Среднее количество МСП, регистрируемых ежемесячно, в марте-сентябре 2022 г. оказалось на 20% больше показателя января-февраля и на 39% больше среднего показателя 2021 г. При этом явно видна смена отраслевых приоритетов МСП: около половины новых регистраций приходится только на два сектора — оптовую торговлю и строительство.

Приоритетные сектора для регистрации новых МСП в марте-сентябре 2022 г.

Доля строительства выросла на 5%— до 23,3%, оптовой торговли — на 1,5%, до 23,8%. При этом оба сектора оставались в тройке лидеров и по числу регистрируемых МСП на 1000 компаний — 15,2 и 10,7 соответственно.

Несмотря на экономические трудности, строительный сектор предоставляет благоприятные возможности для развития МСП. Существенная государственная поддержка (льготная ипотека, финансирование крупных инфраструктурных проектов, стимулы для регионального строительства, упрощение регулирования и пр.) сделало строительный сектор одним из драйверов экономики. Оборот компаний сектора в январе-августе 2022 г. вырос на 8% на годовом уровне. Однако строительству пока не удалось справиться с проблемой платежей: уровень просрочки по кредиторской и дебиторской задолженности, а также займам и кредитам остается высоким. К тому же происходит ухудшение платежной дисциплины в целом и у субъектов МСП в частности. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», доля компаний малого и среднего бизнеса с Индексом платежной дисциплины «Высокий риск» выросла с 10% в феврале до 12% в сентябре 2022 г.

Быстрый рост регистраций МСП в секторе оптовой торговли стимулировался, по-видимому, нарушением сложившихся логистических цепочек и возникновением дефицита ряда видов сырья, материалов и оборудования, которые были спровоцированы введением санкций. Между тем динамика роста различалась по отдельным сегментам. Опережающими темпами увеличилось среднемесячное число регистраций МСП в торговле строительными материалами (на 30% в марте-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-февралем), сельскохозяйственным сырьем и продовольствием (на 30%), химическими продуктами (на 29%). Торговля топливно-энергетическими товарами, продукцией машиностроения, металлами и металлоизделиями вызывала у малого и среднего бизнеса меньший интерес. Сектор оптовой торговли сохранял прибыльность, хотя оборот незначительно превышал показатели начала года. Финансовое состояние организаций было достаточно устойчивым, если оценивать его на основании Индекса финансового риска «СПАРК-Интерфакс». Доля субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих высокий риск утраты платежеспособности на горизонте в год-полтора, составляла лишь 8% по сравнению с 15% в обрабатывающей промышленности и 12% в транспортировке и хранении. Однако проблемы в экономике не могли не отразиться на платежной дисциплине. Доля субъектов МСП с Индексом платежной дисциплины «Высокий риск» выросла с 9% в феврале до 12% в сентябре 2022 г.

Третьим приоритетом для МСП в период трансформации стал сектор информационных технологий, продемонстрировавший самый быстрый рост числа новых регистраций (на 81%). Доля сектора достигла 4,1%, увеличившись на 0,8%. Росту привлекательности сектора ИТ для МСП способствует и запущенная система государственной поддержки, совершенствование которой в текущих условиях остается одним из приоритетов экономической политики России.

Значительно снизился интерес МСП к сфере торговли транспортными средствами, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. В летние месяцы оборот торговли транспортными средствами был почти на треть ниже уровня начала года. Хотя деятельность профессиональная, научная и техническая остается одним из крупных секторов для создания МСП (более 7% от общего числа регистраций), интерес к ней был менее значителен по сравнению с 2021 г.

Сектора, привлекательность которых при регистрации новых МСП снизилась в марте-сентябре 2022 г.

Эксперты делают вывод, что санкционное давление и осложнение условий хозяйствования не только не привели к свертыванию малого и среднего бизнеса, но и создали новые ниши для ускоренного развития частного предпринимательства в России.

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