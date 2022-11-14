«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи

«АндерСон» — семейное кафе-кондитерская, по России работает около 40 заведений. В своем телеграм-канале предпринимательница выступала с критикой действий властей и получила обвинение от налоговой.

Владелица сети ресторанов «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила о проверках во всех партнерских и собственных кафе сети. Она назвала это «операцией в тюрьму, или заткнись и катись отсюда, как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника». Не все проверяющие оставляют акты о проверке, «поэтому на место выехали юристы». Бренд-директор сети кафе «АндерСон» Екатерина Гамова подтвердила, что проверки проводит налоговая служба:

После того, как с апреля мне стали поступать угрозы, у нас было порядка 60 запросов из налоговой, мы на все отвечаем. Мы работаем в белую. Мы сказали, хотите проверять — проверяйте, но с соблюдением наших прав и без прерывания работы кафе. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы нам ничего не подбросили.

Сеть «Андерсон» включает в себя 40 кафе в Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Владимире, Ярославле и Казахстане, собственную кондитерскую фабрику. Проверки проходят в 17 кафе сети «АндерСон». В своей социальной сети Татулова попросила, чтобы в каждое кафе срочно пришли адвокаты, налоговые юристы и представители общественного контроля. По ее словам, сотрудников кафе в сложившейся ситуации не хватает, а проверяющие «везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать». В июне 2022 г. Татулова сообщала о попытке визита к ней в дом неназванной помощницы следователя. По словам предпринимательницы, ее хотели опросить из-за постов с обвинениями в незаконной деятельности.

Бренд-директор сети также добавила, что сотрудники госорганов не объясняют причину проверки и заклеивают камеры: «У нас есть это на видеорегистраторе, когда во время проверки заклеивается проверяющим и сразу после проверки отклеивается. Кроме этого, требуют личные вещи сотрудников, требуют телефоны».

В конце прошлой недели DK.RU писал, что Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов с использованием процессинговых услуг ресторанов и кафе по всей России с теневым оборотом денежных средств. «Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что эта схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату, а также держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС.