Новые адреса КРТ станут известны до конца месяца

Реновация ждет еще несколько кварталов в трех спальных районах города. Если собственники домов проведут собрания оперативно, торги проведут до конца года.

Мэрия Екатеринбурга расширяет программу комплексного развития территорий (КРТ). Реновация ждет несколько спальных районов города. Назвать новые адреса в администрации планируют до конца месяца.

Мы в скором времени анонсируем новые территории, скорее всего, это будет в ноябре. Предполагаю, что до конца месяца утвердим границы территорий. Это спальные районы — Железнодорожный, Уралмаш, Эльмаш — где программа необходима, — заявил 66.RU заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов.

Ранее Сурганов говорил, что речь идет сразу о пяти площадках. Если жильцы домов, попавших под реновацию, проведут собрания оперативно, торги проведут до конца 2022 г. Возможно, аукционы завершатся до конца 2022 года.

По итогам уже прошедших аукционов бюджет Екатеринбурга получил 108 млн руб. Аукцион на право заключения первых договоров о КРТ состоялся 15 июля, по его итогам расселяют три площадки со старыми домами, находящимися на Уралмаше и Эльмаше.

Сегодня, 18 ноября, начали сносить первый дом на участке ул. Шефская — Энтузиастов — Баумана.

DK.RU сообщал, что несколько дней назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирными домами по адресу ул. Краснофлотцев, 37 и 41.

Площадь участка, изымаемого для муниципальных нужд, составляет 3,2 тыс. кв. м. В домах, которые пойдут под снос, необходимо расселить 20 квартир: 11 квартир в доме №37, еще 9 квартир — в доме №41. В документе указано, что проживающих граждан должны отселить в благоустроенное жилье на основании договоров социального найма.

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