Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
60,38
62,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Скорому 300-летию посвящается. Истории о Екатеринбурге и тест на знание города

Скорому 300-летию посвящается. Истории о Екатеринбурге и тест на знание города
Иллюстрация: m-i-e.ru

«Тест — своеобразная точка отсчета, скрин того, насколько мы хорошо знаем историю города». Музей истории Екатеринбурга в исторический день рождения столицы Урала запустил новый проект.

#ГОРОД#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Музей истории Екатеринбурга запустил тест на знание фактов о городе. Пройти его могут как взрослые, так и дети — вопросы распределены по четырем возрастным категориям.

Пресс-служба музея сообщает, что дата запуска теста выбрана не случайно, ведь именно 18 ноября отмечают исторический день рождения Екатеринбурга. Также на сайте музея можно познакомиться с историями и видеороликами, которые рассказывают о жизни города в разные годы. Например, узнать подробности о дореволюционных развлечениях горожан или эпидемии тифа 1919 г., побывать на онлайн-экскурсии по Уктусу, узнать о знаковых событиях последних тридцати лет и так далее.

Игорь Пушкарев, исполняющий обязанности директора Музея истории Екатеринбурга, рассказал, что один из главных проектов, посвященных 300-летнему юбилею города, «Екатеринбурговедение», будет представлять из себя «цикл образовательных активностей, направленных на познание города в разных его проявлениях».

Сегодняшний тест — своеобразная точка отсчета, скрин того, насколько мы хорошо знаем историю Екатеринбурга, — говорит Игорь Пушкарев.

К Новому году на сайте музея появится еще одна викторина, после чего темы и вопросы будут обновляться раз в квартал. Познавательного контента будет становиться все больше, к началу 2023 г. музей намерен выпустить квест-бук по городу, а весной провести фестиваль уличных маршрутов. Проведет музей и общегородской Екатеринбургский диктант.

Читайте также: Карнавалы, исторические инсталляции и гастрошоу. План празднования 300-летия города

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • Центробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкойЦентробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкой
  • Полиция не стала возбуждать уголовное дело против владельца фермы по выращиванию коноплиПолиция не стала возбуждать уголовное дело против владельца фермы по выращиванию конопли
  • «Покупаешь продукты из России — богач». Как уральская компания приучает китайцев к каше«Покупаешь продукты из России — богач». Как уральская компания приучает китайцев к каше
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.