Скорому 300-летию посвящается. Истории о Екатеринбурге и тест на знание города

«Тест — своеобразная точка отсчета, скрин того, насколько мы хорошо знаем историю города». Музей истории Екатеринбурга в исторический день рождения столицы Урала запустил новый проект.

Музей истории Екатеринбурга запустил тест на знание фактов о городе. Пройти его могут как взрослые, так и дети — вопросы распределены по четырем возрастным категориям.

Пресс-служба музея сообщает, что дата запуска теста выбрана не случайно, ведь именно 18 ноября отмечают исторический день рождения Екатеринбурга. Также на сайте музея можно познакомиться с историями и видеороликами, которые рассказывают о жизни города в разные годы. Например, узнать подробности о дореволюционных развлечениях горожан или эпидемии тифа 1919 г., побывать на онлайн-экскурсии по Уктусу, узнать о знаковых событиях последних тридцати лет и так далее.

Игорь Пушкарев, исполняющий обязанности директора Музея истории Екатеринбурга, рассказал, что один из главных проектов, посвященных 300-летнему юбилею города, «Екатеринбурговедение», будет представлять из себя «цикл образовательных активностей, направленных на познание города в разных его проявлениях».

Сегодняшний тест — своеобразная точка отсчета, скрин того, насколько мы хорошо знаем историю Екатеринбурга, — говорит Игорь Пушкарев.

К Новому году на сайте музея появится еще одна викторина, после чего темы и вопросы будут обновляться раз в квартал. Познавательного контента будет становиться все больше, к началу 2023 г. музей намерен выпустить квест-бук по городу, а весной провести фестиваль уличных маршрутов. Проведет музей и общегородской Екатеринбургский диктант.

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