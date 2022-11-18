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IKEA к Новому году: Яндекс.Маркет скупил продукцию ушедшей из России сети

IKEA к Новому году: Яндекс.Маркет скупил продукцию ушедшей из России сети
Иллюстрация: IKEA

От мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома: ассортимент IKEA будет полностью представлен на онлайн-площадке уже в декабре. «Яндекс.Маркет» договорился с представителями торговой группы.

#НОВОСТИ

Компания IKEA позволит группе «Яндекс.Маркет» выкупить оставшуюся продукцию шведского гиганта, пишет 66.ru. Это  более 20 млн товаров во всех категориях, которые теперь будут продавать в сервисе: от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. Как сообщили в пресс-службе сервиса, товары поступят в продажу до конца 2022 г.:

Сделка с IKEA поможет «Яндекс.Маркету» усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс.

15 июня стало известно, что IKEA начала уведомлять российские ТРЦ о расторжении договоров в одностороннем порядке с уплатой штафов. С 5 июля по 15 августа началась скандальная онлайн-распродажа товаров, «положившая» сайт IKEA.

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары IKEA уже в августе. Товары продавались от разных партнеров, в том числе из-за рубежа. Всего на площадку зашли 11 компаний, которые производят мебель, текстиль и другие товары для дома.

Большинство товаров шведы приобретали у российских поставщиков, которые долгие годы сотрудничали с компанией. Десятки отечественных производителей подстраивали свое производство под стандарты международного гиганта. Оставшиеся контрагенты IKEA банкротиться не собираются и нашли три способа справиться со сложившейся ситуацией. Заменить товары IKEA готовы и уральские заключенные. Так начальник отдела трудовой адаптации осужденных ведомства по Свердловской области Иван Шарков даже заявил, что мебель, которую делают осужденные, гораздо лучше товаров из IKEA. 

Приостановка работы IKEA негативно сказывается на производителях из-за потери важного канала продаж, рассказывал DK.RU. Российские производители также зависят от импорта комплектующих, включая фурнитуру, лаки, краски, ткани, которые выросли в цене из-за нарушения логистики. В результате по итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). «Март обнулил все наши предыдущие прогнозы о дальнейшем стабильном росте»,— говорит президент АМДПР Александр Шестаков.

 
Автор: Андрей Широков
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