Silver Institute предсказал рекордный дефицит одного металла в России

Объем запасов серебра заинтересовал автопроизводителей. Накопления металла в биржевых фондах снижаются, а дефицит на рынке составит 194 млн унций против 48 млн унций в прошлом.

Спрос на серебро со стороны промышленных потребителей станет рекордным за несколько десятилетий, говорится в отчете The Silver Institute (Институт серебра). По прогнозам аналитиков, мировой спрос на серебро взлетит на 16% до 1,21 млрд унций. Потребление серебра со стороны производителей ювелирных изделий и розничных инвесторов, которые приобретают серебряные слитки и монеты, в 2022 г. достигнет рекордных максимумов. Объем запасов серебра в биржевых фондах (ETF) снизился.

Аналитики прогнозируют, что в этом году дефицит на рынке серебра составит 194 млн унций против 48 млн унций в прошлом. Сказывается и то, что потребление серебра со стороны производителей автомобилей увеличилось, хотя на этот сектор приходится только 5% от совокупного спроса на серебро.

Ранее сообщалось, что цены на литий с начала года утроились, в отличие от других промышленных металлов, которые просели из-за угрозы глобальной рецессии. Эксперты назвали его самым ценным металлом года.

Ранее DK.RU рассказывал, что импорт золота из России в Китай в июле 2022 г. достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), сообщает РБК. В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля, распространив его также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.