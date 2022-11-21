Область не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджета

Согласно документу, в 2023 г. кластеру выделят только 1 млн руб., но гендиректор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» уверен, что проект не заморозят.

На развитие туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом в 2023 г. из областного бюджета выделят только 1 млн руб. В последующие годы проект финансировать не планируется, следует из проекта бюджета. В туркластере же заявляют, что только в 2023 г. на развитие зоны нужно 1,4 млрд руб.

Леонид Гункевич, генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (занимается развитием туркластера «Гора Белая») заявил, что минимальные расходы в законопроекте о бюджете не означают того, что проект будет заморожен.

Это типичная ситуация. В прошлом году в это время было почти так же: тогда в проекте бюджета нам вообще ничего не выделяли, но в окончательной редакции бюджета мы получили финансирование. Необходимые суммы мы, конечно, не получаем уже три года. Но проект точно не останавливается, — цитирует Гункевича 66.RU.

В 2023 г. кластеру нужно 1,4 млрд руб. на подготовительные и проектно-изыскательские работы, техприсоединение к сетям электро- и газоснабжения для строительства трасс и канатных дорог, возведения водозаборного узла. Пока эти работы не будут произведены, инвесторы не смогут приступить к реализации проектов, а управляющая компания не сможет рассчитывать на федеральное финансирование.

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Напомним, ранее сообщалось, что только на подготовку инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» ежегодно из бюджета нужно будет выделять по 1,5 млрд руб. в течение пяти лет. В туркластер уже вложили порядка 470 млн руб. из бюджета. В скором времени планируется увеличить ежегодный туристический поток на территорию кластера с 300 до 500 тысяч человек.

Ранее DK.RU писал, что «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для горнолыжного комплекса «Гора Белая».