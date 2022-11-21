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Сбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистов

Сбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистов
Иллюстрация: Neboplaza

В бизнес-центре класса «А» на ул. Розы Люксембург не осталось свободных площадей для аренды. Зачем Сбер так расширяет штат айтишников — неизвестно.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#СБЕРБАНК#НОВОСТИ

Сбербанк арендовал офисы нового бизнес-центра Neboplaza на ул. Розы Люксембург в Екатеринбурге. На сайте БЦ сказано, что свободных площадей для аренды в здании больше нет.

Пресс-служба уральского банка Сбербанка информацию подтвердила. В Neboplaza будут размещены IT-специалисты банка, о том, зачем так расширяют их штат, в банке не пояснили.

БЦ Neboplaza — бизнес-центр класа «А» площадью 30,3 тыс. кв. м. Офисы расположены на 6–20 этажах здания. Сбербанк, напомним, в мае 2022 г. получил статус IT-компании, в этот же список включены его «дочки»: Сбербанк Технологии, «Центр недвижимости от Сбербанка», Сбербанк Сервис, Сбербанк Факторинг, Сбербанк-АСТ, сотовый оператор СберМобайл и Сбербанк Лизинг.

Как писал DK.RU, в начале ноября Сбербанк впервые с начала военной спецоперации в Украине раскрыл финансовую информацию. Показатели раскрыты в урезанном виде, но из них следует, что за десять месяцев 2022 г. чистая прибыль банка составила 50 млрд руб., а кредитный портфель стабилизирован.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге был выставлен на продажу офисный центр неподалеку от площади 1905 г. БЦ «Прайм», расположенный на ул. Антона Валека, 13 сдает офисы по цене от 12 тыс. до 14 тыс. руб. за кв. м в год, следует из данных баз объявлений. По данным JustMedia.ru, здание продают за 600 млн руб.

 

Автор: Александра Клименко
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