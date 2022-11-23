«Импортозамещение — не мгновенная история»: кто заменит Volvo и Mercedes на рынке лизинга?

Лизинговые компании делают ставку на китайских и корейских поставщиков и надеются, что новые отечественные бренды станут более востребованными благодаря господдержке.

Рынок лизинговых услуг в 2022 г., как и вся российская экономика, был вынужден адаптироваться к последствиям введенных санкций. Нарушение цепочек поставок и уход с рынка ключевых производителей спецтехники и автотранспорта, например, таких как Volvo и Mercedes, стал беспрецедентным вызовом. Как рассказали DK.RU в лизинговых компаниях, многим удалось оперативно переориентироваться на поставщиков из дружественных стран Азии. Ставку, в частности, делают на такие компании, как GEELY, Chery, DONGFENG. Также лизингодатели стали активнее работать с российскими производителями. Благодаря этим шагам участники рынка смогли удержать планку по объемам продаж и поддержать своих клиентов.

О проблемах компаний

Как рассказала директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге Лариса Гартвич, среди основных трудностей — дефицит имущества, резкий рост цен, уход европейских брендов, временное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Особенно сильным удар был весной, но уже к лету лизинговая отрасль начала восстанавливаться.

Чтобы преодолеть трудности, начали искать новых партнеров, разрабатывать новые актуальные программы и предложения для бизнеса. Нам помогло, что мы еще до 2022 г. начали развивать отношения с китайскими партнерами, за счет этого нашим клиентам были доступны все основные бренды китайского автопрома по выгодной цене. Наш продуктовый отдел проделал серьезную работу по либерализации существующих программ и разработке новых актуальных программ, — отметила Лариса Гартвич.

По словам эксперта, раньше лизинговые компании делили на универсальные и монолайнеры. В процессе адаптации к новым вызовам грань между ними стала стираться — и те, и другие стали расширяться в новых для себя сегментах, активнее работать с имуществом, устанавливать отношения с новыми производителями.

— Мы также заключаем сделки на условиях возвратного лизинга, усиливаем отношения с китайскими производителями, осваиваем возможности параллельного импорта. До сентября можно было говорить о том, что адаптация произошла. Но после объявления частичной мобилизации появились новые вызовы, и лизинговым компаниям теперь предстоит новый период адаптации, — добавила Лариса Гартвич.

Об импортозамещении в отрасли

По словам регионального директора «Интерлизинг» в УрФО Руслана Моллаева, его компания в части спецтехники делает большую ставку на азиатских производителей, которые способны заместить практически все европейские и американские марки. В настоящий момент поставки деталей для такой техники стабильны, и мастера знают, как ее ремонтировать.

Помимо этого, лизинговые компании стали активнее сотрудничать с отечественными производителями.

Например, в сегменте спецтехники отечественные бренды, такие как ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, очень хорошо себя зарекомендовали, тем более что государство дополнительно предоставляет субсидии и поддерживает российские бренды автотехники. Например, существуют программы поддержки от Минпромторга, — говорит Руслан Моллаев.

Надежды на программу субсидирования Минпромторга возлагает и Лариса Гартвич. Она подчеркнула, что «Балтийский лизинг» традиционно принимает в ней участие:

— Импортозамещение — это не мгновенная история, а длительный процесс, поэтому об итогах будет корректнее говорить позже. Однако мы уже видим появление новых отечественных брендов. В октябре начались продажи отечественного электрокара EVOLUTE. Машины попадают под условия субсидирования программы Минпромторга, поэтому мы ожидаем, что они будут пользоваться спросом. Об амбициозных планах развития сообщает и автоконцерн LADA, планируется возрождение бренда «Москвич».

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По данным агентства «Автостат», за 10 мес. 2022 г. продажи легковых автомобилей в стране упали на 59,6%, но параллельно выросли продажи отечественных и китайских брендов, в том числе производимых в России.

В лизинге тенденции схожи. По сделкам своей компании видим, что растет популярность спецпредложений для китайских брендов. За первые девять месяцев текущего года доля сделок с китайскими легковыми авто в «Балтийском лизинге» выросла более чем в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. — с 3 до 16,1%, — отметила Лариса Гартвич.

Как поменялся спрос?

В компании «Интерлизинг» заверили, что, несмотря на новые вызовы в экономике, спрос со стороны клиентов глобально не изменился. Все так же востребованы грузовые и легковые автомобили, спецтехника и оборудование. Ведущим направлением остается транспорт — 44% от общего оборота.

Изменились лишь марки, поставщики, но в целом структура портфеля и портрет клиента остались прежними, — заметил Руслан Моллаев. — Также продолжается рост спроса на технику с пробегом. Число переданных предметов лизинга выросло с 11% в 2021 г. до 20% в текущем. По предварительным прогнозам, к концу года эта цифра увеличится до 25%. Рост спроса на б/у технику наша компания отметила еще в конце 2020 г., когда начал появляться дефицит новых основных средств из-за остановки заводов в пандемию и нарушения логистики. Автотранспорт с пробегом приобретается в основном в двух сегментах, где сейчас нет качественной замены — это легковые автомобили сегмента премиум и грузовые тягачи европейских марок.

По словам регионального директора компании «Интерлизинг», по итогам 9 мес. работы текущего года общий объем продаж всей компании составил 23,9 млрд руб. (с НДС). Конкретно в Уральском федеральном округе объем продаж составил 4, 3 млрд руб. (с НДС).

— Стоит отметить, что компания «Интерлизинг» имеет диверсифицированный портфель по отраслям, предметам лизинга и с низкой концентрацией лизингового портфеля на одном лизингополучателе. Это позволяет нам чувствовать себя уверенно в это турбулентное время, — подчеркнул Руслан Моллаев.

Предварительными итогами года и планами на следующий год поделились и в компании «Балтийский лизинг». По итогам 9 мес. текущего года, объем нового бизнеса компании составил 70,1 млрд руб. (без учета НДС) — это на 6% больше аналогичного показателя 2021 г. При этом в Уральском федеральном округе прирост превысил 16,5%.

— Сегодня мы находимся в состоянии повышенной неопределенности, это не позволяет заниматься долгосрочным планированием. Мы рассчитываем закончить год без падения — выйти на прошлогодний результат по объему нового бизнеса компании, возможно, незначительно превзойти его. При сохранении условий, в которых мы находимся сейчас, рассчитываем в 2023 г. снова начать расти. Главное — будем продолжать финансировать сделки и поддерживать наших клиентов, — отметила Лариса Гартвич.

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