Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
60,37
62,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Почти 10% российских работодателей в 2023 г. сократят сотрудникам премии и другие бонусы

Почти 10% российских работодателей в 2023 г. сократят сотрудникам премии и другие бонусы
Иллюстрация: ТАСС

«В кризис инвестиции замораживаются. Вместе с этим сокращаются расходы на кадры, наём и удержание. Сейчас только крупные игроки могут позволить себе расширять мотивационные программы для персонала».

#КАДРЫ#ЗАРПЛАТА#КРИЗИС#НОВОСТИ

7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников в 2023 г., а еще 2% — полностью от них отказаться, сообщают Известия со ссылкой на исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Согласно опросу, сейчас 71% компаний предлагают работникам дополнительные преимущества. В качестве бонусов сотрудники чаще всего получают премии, об этом сообщили 73% респондентов. Более половины компаний (54%) предлагают компенсации затрат на связь, а 39% работодателей регулярно устраивают корпоративные мероприятия для персонала. 31% представителей бизнеса предоставляют работникам скидки на обучение или полностью их покрывают, а 29% оплачивают проезд. Чуть реже — в 28% компаний — покрывают за свой счет участие персонала в профессиональных конференциях и форумах.

22% работодателей компенсируют подчиненным расходы на питание. Только 21% респондентов сообщили, что предлагают добровольное медицинское страхование (ДМС). Столько же компаний готовы предоставить гибридный режим работы или полностью отпустить сотрудников на удаленку.

Меньше всего работников получают бонусы в виде скидок на фитнес — о такой возможности рассказали только 11% представителей бизнеса.

Почти 10% российских работодателей в 2023 г. сократят сотрудникам премии и другие бонусы 1

Основная причина сокращения бонусов — экономия, комментирует операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец:

В период кризиса инвестиции традиционно замораживаются. Вместе с этим сокращаются и расходы компаний на кадры, их наём и удержание. Сейчас только крупные игроки на рынке могут позволить себе как поддерживать уже существующие мотивационные программы для персонала, так и расширять их, чтобы удержать высококвалифицированные и нужные бизнесу кадры, предотвратить их отток. Тогда как в сфере малого и среднего предпринимательства выдерживать конкуренцию на поле бонусных программ становится всё тяжелее — просто не хватает ресурсов.

По словам эксперта, сфера «белых» воротничков (работники интеллектуального труда) окончательно переходит в период рынка работодателя:

Конкуренция за кандидатов становится слабее, а вместе с этим ожидаемо слабеют и мотивационные программы.

Ранее 63% российских работодателей сообщили, что не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. В 2021 г. доля таких отказников была вдвое меньше — 37%.

Читайте также на DK.RU: Новая парадигма событий на рынке труда и подбора персонала в России. Исследование

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Не хочу быть таксистом с историей о том, что у меня был бизнес, но его разрушил кризис»«Не хочу быть таксистом с историей о том, что у меня был бизнес, но его разрушил кризис»
  • Имущество уехавших бизнесменов решили продать в пользу СВОИмущество уехавших бизнесменов решили продать в пользу СВО
  • Silver Institute предсказал рекордный дефицит одного металла в РоссииSilver Institute предсказал рекордный дефицит одного металла в России
  • «Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»«Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.