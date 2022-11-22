Доступ к славе: более 800 локальных брендов и компаний заявили о себе на всю Россию

Shopping года — премия портала ЯПокупаю, которой награждаются лучшие бренды и эксперты. Куратор премии Ольга Шубёнкина рассказала, что собой представляет премия и чем она ценна для каждого горожанина.

Делать премию Shopping года в 2022 г. было безумно интересно, говорит Ольга Шубёнкина. Потому что многое за год изменилось, и есть однозначно позитивные перемены.

— Мы с нетерпением ждали объявления лонг-листов номинантов, чтобы посмотреть, кто из новых игроков рынка прошел отбор, кто из долгожителей сохранил свои позиции. По сравнению с 2021 г. изменения колоссальные.

Во-первых, за год появилось много достойных новичков и среди брендов, и среди экспертов. Во-вторых, растет конкуренция, и это хорошо сказывается на уровне качества товаров и услуг. Мы видим, что компании все больше заботятся о покупателях, персонале и экологии, замечаем рост экспертизы у лидеров мнений. Но самое главное: мы видим отклик у наших читателей — активных покупателей, насколько увлеченно они включаются в голосования и реагируют на наши обзоры и проекты с номинантами.

Насколько больше брендов и экспертов участвует в премии по сравнению с прошлым годом?

— В 2021 г. в премии Shopping года участвовало 196 брендов и компаний и 311 экспертов и блогеров. В 2022-м — это уже 800+ брендов и компаний, 600+ экспертов и блогеров. Все это классные, яркие номинанты из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара. Причем около трети (в зависимости от города) — это открытия уходящего года, уже достойные того, чтобы о них говорили и в своем регионе, и за его пределами.

В 2022-м мы добавили номинации для отелей и мест для отдыха и развлечений, потому что видим отклик у компаний и у читателей. Выделили в отдельные номинации две довольно молодые, но яркие и очень характерные категории — бары и креативные (культурные) пространства. Если говорить про лидеров мнений, новинкой этого года стали номинации «Лучший психолог года» и «Молодой блогер или эксперт».

При этом мы по-прежнему рассказываем про лучшие бренды и лидеров мнений в сегментах мода, красота и интерьер. Это наши фирменные номинации и то, почему наши читатели приходят на ЯПокупаю каждый день.

С каждым годом становится не только больше достойных компаний, но и премий, посвященных как российским, так и локальным брендам. Как среди них не затеряться?

— Важно определить пользу премии для номинантов и простых людей. Именно это и станет ее уникальностью. Цель Shopping года практична и проста. Жители каждого региона России хотят покупать качественную одежду, записываться к проверенным специалистам, отдыхать в комфортных местах и ходить в интересные заведения. Важно, чтобы в отборе и оценке номинантов принимали участие активные покупатели и знатоки города, а также профессиональное жюри — признанные эксперты рынка. Чтобы все этапы были открытыми и прозрачными.

Именно поэтому премия Shopping года портала ЯПокупаю — самая экспертная в области брендов, компаний и инфлюенсеров в сфере моды, красоты, интерьера, отдыха и развлечений в России. Вот уже 26 лет портал рассказывает читателям о классных брендах и экспертах нашей страны, говорит о позитивных изменениях и знакомит с новичками.

Кстати, еще из нововведений-2022: мы не только рассказывали о номинантах онлайн, но и провели ряд офлайн-мероприятий. Чтобы представители брендов, эксперты и самые активные читатели смогли познакомиться поближе и наладить контакты.

Когда мы узнаем имена победителей и что будет дальше?

— Церемонии награждения, где мы узнаем имена победителей, пройдут с 30 ноября по 15 декабря (в разных регионах — свои даты). По традиции, это будут торжественные и стильные события, на которых соберутся самые влиятельные люди в сфере моды, красоты, отдыха и развлечений города, а также представители СМИ. Помимо вручения статуэток будут и приятные сюрпризы от ЯПокупаю.

Но миссия портала этим не исчерпывается. В 2023-м мы не только проведем уже ХVIII премию Shopping года, но и удивим новыми проектами. Самый масштабный из них – это супер-гид по главным городам России. Также мы продолжаем развивать текущие проекты, например, Street style – сейчас к нему подключаются новые города. И у нас масса интересных планов.

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