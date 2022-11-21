Банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам

В попытке привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября банки вновь подняли ставки по вкладам на 2,5% на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%.

Крупные банки увеличили ставки по вкладам: кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25%. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября, пишут Известия. Уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках растет четвертую декаду подряд и по итогам ноября достиг 6,9%, следует из данных регулятора. Такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки Центробанком.

В Росбанке проценты по депозитам подняли с 16 ноября, наиболее значительно увеличилась доходность вкладов на год, сообщили в пресс-службе. Рост составил до 1%. Кроме того, с 17 ноября в банке увеличили доходность по накопительным счетам для новых клиентов — до 8,5% для массового сегмента. В Абсолют Банке за последний месяц повышение ставок по вкладам достигло 1,45%, отметил зампред правления Антон Павлов. Сильнее всего проценты выросли по депозиту без опции пополнения на срок от 9 до 12 месяцев. Так, раньше лучшие предложения действовали по депозитам на полгода, а сейчас на более длительный срок.

В МКБ уровень максимальной ставки по вкладам вырос в ноябре с 8,7 до 10%. Там запустили депозит на три года и именно по нему установили такую доходность. Некоторое повышение также произошло по среднесрочным продуктам. В Россельхозбанке по двум программам на срок от года до полутора лет ставка выросла на 0,5%: максимальная прибыль по вкладу «Растущий доход» теперь составляет 8,5%. По ряду опций кратно увеличили ставку также в ВТБ, добавив, что сейчас наблюдается тренд на возвращение средств вкладчиков в банковскую систему. Так, портфель сбережений физлиц в кредитных организациях за 2022 год может увеличиться на 18% к началу года — до 4,3 трлн руб.

В Почта Банке ставки по ряду сберегательных продуктов увеличили в конце октября до 7,5% по вкладу на год, и на 1 п.п., до 7% по депозиту на полтора года, рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов компании Геннадий Чаусов:

Многие игроки в последние месяцы увеличивали доходность по долгосрочным вкладам, несмотря на сохранение уровня ключевой, чтобы привлечь средства на более длительный срок на фоне роста кредитования и повышения потребности в финансовых ресурсах. Вероятно, рост ставок связан с желанием банков привлечь вкладчиков, отметили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: отток депозитов в сентябре–октябре был умеренным, причем похожий процесс наблюдался в начале пандемии, а затем весной этого года. Клиенты часто забирали средства из предосторожности. Однако со временем неизрасходованные деньги возвращаются в банки.

Традиционно декабрь — высокий сезон для сбережений, когда проценты по вкладам достигают максимальных значений, поэтому банки могут еще улучшить условия по депозитам, согласилась Мария Саенко из «Открытия». За счет сезонных предложений проценты по вкладам могут еще подрасти на 0,2–0,3 п.п., немного превысив уровень в 7% по средневзвешенному уровню максимальных ставок в крупнейших банках, ожидает управляющий по анализу банковских и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, запуск сезонных предложений в конце года в том числе связан с пиком планового закрытия годовых депозитов физлиц. Однако в конце 2022-го этот фактор будет менее выражен из-за выгодных условий, которые банки предлагали весной по краткосрочным продуктам на 3–6 месяцев.

Как ранее рассказывал DK.RU 19 октября президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в приграничных с Украиной регионах — средний уровень реагирования, в ЦФО и ЮФО — режим повышенной готовности, в остальных регионах страны — режим базовой готовности, при котором усиливается охрана общественного порядка и важных объектов. Согласно седьмой статье «Закона о военном положении», государство вправе изымать имущество граждан для нужд обороны. Под его действие попадают и банковские вклады.