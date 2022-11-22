Не промышленность и не строительство. В чем же Свердловская область лидирует в УрФО?

По объемам строительства пальму первенства держит Тюмень. На научном поприще первый Челябинск, по промышленному приросту лидирует Курган, ХМАО и ЯНАО — лидеры по уровню материального благополучия.

Ученые УрО РАН провели исследование социально-экономического развития регионов УрФО за последнее полугодие и выяснили, что Свердловская область опережает прочие регионы по уровню развития малого и среднего предпринимательства и объему грузоперевозок, но в то же время, по их мнению, регион занимает низкие позиции в части развития промышленного производства.

Лидерами в большинстве рейтингов являются автономные округа. Они традиционно первые по уровню материального благополучия, по параметрам занятости, по масштабам инвестиционной активности. ЯНАО также является лидером по объемам платных услуг, которые предоставляются населению, и по обороту торговли. В то же самое время округа из полугодие в полугодие характеризуются достаточно низкими параметрами научно-исследовательской активности и, кроме того, они отличаются от своих соседей достаточно высокими темпами инфляции, — считает заместитель директора института экономики УрО РАН Арина Суворова.

Курганская область по большинству рейтингов занимает самые невысокие позиции. Здесь неплохая динамика относительно роста объемов производства, но, к сожалению, это не говорит о том, что регион обладает конкурентными преимуществами в данной сфере, ведь рост отмечается за счет оборонных предприятий, которые не зависят от внешних рынков, а работают на госзаказ, считают ученые.

«Три оставшиеся субъекта — Свердловская, Тюменская и Челябинская области — выступают своего рода середнячками по ряду показателей: по одним показателям лидируют, по другим — отстают. Челябинская область проигрывает по тем показателям, которые характеризуют уровни жизни населения и инвестиционной активности, но занимает неплохие места в сфере научно-исследовательской деятельности. Тюменская область традиционно является лидером по вводу жилья в эксплуатацию, но в то же время отличается наиболее существенным снижением по объемам промышленного производства», — добавила эксперт.

Напомним, что в этом году Свердловскую область признали одним из худших регионов по экологии. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам лета 2022 г. По результатам лета 2021 г. и весны 2022 г. Свердловская область занимала 83-е место в рейтинге. Сейчас она опустилась на строчку ниже. По оценке «Зеленого патруля», хуже экологическая обстановка только в Омской области.

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