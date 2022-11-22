США и страны Евросоюза продолжают покупать никель и алюминий в УрФО

Металлургия в частности и промышленность в целом в УрФО переживают непростые времена из-за ограничений, введенных западными странами. Однако те продолжают закупать на Урале некоторые металлы.

По экспорту промышленной продукции из УрФО странами-лидерами в этом году стали Китай, Индия и Турция. Но стоит отметить, что покупку никеля и алюминия в УрФО продолжалют осуществлять США и страны Евросоюза, по крайней мере, это следует из итоговых данных за первое полугодие 2022 г., рассказал заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН Григорий Коровин.

Он отметил, что в промышленности УрФО ситуация сейчас очень непростая, в том числе из-за ограничений в металлургии со стороны стран Запада. Основные задачи промышленников сейчас — необходимость поиска новых рынков сбыта, решение проблем в логистике, покупка или замена оборудования для существующих предприятий и для реализации новых инвестпроектов.

В целом, рост показателей в промышленности демонстрируют только добывающие регионы УрФО: ХМАО — на 4%, ЯНАО на — 0,4%. По добыче полезных ископаемых в большинстве уральских регионов наблюдался рост около 2%, а в Курганской и Тюменской областях падение на 10 и 12% соответственно. Обрабатывающий сектор промышленности УрФО продемонстрировал падение более чем на 1%.

Интерес представляет такой показатель, как отгрузка готовой продукции. Она демонстрирует стремительный рост — 40% в добывающих отраслях и около 20% — в обрабатывающих. Главный фактор роста заключается в том, что нам приходится сравнивать показатели 2022 г. с низкой базой прошлого, пандемийного, года. Возможно, это продажа запасов, которые были накоплены в пандемийный период. Также на этот показатель влияет рост цен на продукцию, — пояснил эксперт.

По его мнению, в следующем году многое будет зависеть от государства — от того, какие меры поддержки оно сможет оказать промышленности, а также от того, насколько предприятия смогут реализовать свои импортозамещающие проекты, получится ли у них выйти на новые рынки и насколько конкурентоспособной окажется их продукция в новых условиях.

«В будущем на промышленность также окажет влияние динамика цен на металл и на энергоносители. Негативным фактором для экспортно-ориентированных отраслей станет сравнительно высокий курс рубля», — считает Григорий Коровин.

Напомним, что в Свердловской области во втором полугодии 2022 г. сократилось производство сразу по ряду направлений, в том числе в электронике и легкой промышленности.

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