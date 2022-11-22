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Девятый пакет санкций ЕС против России могут сосредоточить на физлицах

Девятый пакет санкций ЕС против России могут сосредоточить на физлицах
Иллюстрация: ТАСС

В следующий антироссийский санкционный пакет, вероятно, внесут много физических лиц. Сейчас людей из уже подготовленных списков проверяют на причастность к происходящему в Украине.

#ПОЛИТИКА#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Евросоюз прорабатывает список физических лиц, которые могут попасть под ограничения в рамках девятого пакета санкций против России. Сам пакет пока не готов, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что следующий пакет антироссийских санкций может быть сосредоточен именно на обширном списке физических лиц. В него могут включить «российских чиновников, пропагандистов, руководителей компаний и других лиц, связанных с клептократическим режимом» Владимира Путина.

Сейчас над списком работают в Еврокомиссии, там должны убедиться, что люди из предложенного представителями ЕС большого списка на самом деле связаны с конфликтом России и Украины. Это необходимо, чтобы санкции нельзя было оспорить в суде.

Также источники Politico рассказали, что ЕК официально еще не начала работу над девятым пакетом санкций, пока возможные ограничения только тестируются.

Напомним, восьмой пакет санкций против России был введен в октябре. После этого ряд стран призывал принять девятый пакет, но глава евродипломатии Жозел Боррель заявил, что пока Евросоюз не готов рассматривать новые антироссийские санкции.

Ранее на DK.RU: Евросоюз рассказал о потерях России в восьмом пакете санкций

 

Автор: Александра Клименко
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