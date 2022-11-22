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Министром образования Свердловской области вновь стал Юрий Биктуганов

Министром образования Свердловской области вновь стал Юрий Биктуганов
Иллюстрация: Ъ-Урал

До этого в ноябре губернатор утвердил в должности других министров. Назначения связаны с переизбранием главы региона 19 сентября 2022 г.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова назначил на пост министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова. Он возглавляет министерство образования с 2011 г., сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в ноябре губернатор назначил глав четырех других ведомств — МУГИСО, минфина, минприроды, министерства физической культуры и спорта.

На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Алексея Кузнецова.

На пост министра финансов Свердловской области вновь утвержден Александр Старков. С 2011 г. он занимал должность заместителя министра финансов, в декабре 2020 г. стал министром финансов региона.

Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области назначен Денис Мамонтов, с 2020 г. он занимал в правительстве пост министра экономики и территориального развития.

Министром физической культуры и спорта Свердловской области стал Леонид Рапопорт, работающий в областном правительстве с 2009 г.

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Автор: Татьяна Юстус
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