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Состояние Илона Маска с начала года сократилось на $100 млрд

Илон Маск
Илон Маск. Автор фото: John Raoux. Иллюстрация: AP Photo

Богатейший человек мира сейчас имеет около $170 млрд., теперь он опережает №2 в списке всего на $13 млрд. Эксперты считают, что потери во многом связаны с покупкой Twitter.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

С начала 2022 г. состояние Илона Маска, богатейшего человека Земли, сократилось более чем на $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. Это самое резкое падение для всех участников Индекса миллиардеров, который ведет агентство.

Основатель Tesla и SpaceX с начала года обеднел на $100,5 млрд, при этом только в понедельник, 21 ноября, он потерял $8,6 млрд, это произошло из-за падения акций Tesla до минимума за два года.

Однако Маск продолжает занимать первое место в списке миллиардеров с состоянием в $170 млрд. Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и номер два в списке самых богатых людей мира, теперь отстает от Маска всего на $13 млрд.

В ноябре 2021 г. состояние Илона Маска достигало $340 млрд, что стало абсолютным рекордом в истории, но после этого капитализация его активов начала сокращаться. Много проблем Маску принесла покупка соцсети Twitter. Инвесторы заявили, что интерес бизнесмена к новому активу снижает качество управления остальными.

Сам Илон Маск во время выступления на бизнес-форуме B20 в Индонезии (проходит перед встречей представителей стран G20) пожаловался на то, что работает с утра до ночи, но с трудом справляется с задачами, что стоят перед ним.

Ранее на DK.RU: «Птица на свободе»: первые указы Илона Маска в качестве владельца Twitter

Автор: Александра Клименко
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