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Некому лечить: в России не хватает 30% медицинских работников

Некому лечить: в России не хватает 30% медицинских работников
Иллюстрация: v-kurse.ru

Крошечные оклады, сниженные после начала СВО, мобилизованные или уехавшие из страны специалисты, повышенная нагрузка после COVID-19 — как результат, из медицины снова уходят люди.

#НОВОСТИ

Дефицит кадров в российских медучреждениях достигает 30%, сообщает председатель профсоюза работников здравоохранения страны Анатолий Домников. В целом на данный момент стране не хватает порядка 20 тыс. врачей. Причина острого кадрового голода в небольших зарплатах и профессиональном выгорании, сформировавшемся еще после эпидемии COVID-19.

Часть медиков попала под первый призыв мобилизации, часть покинула Россиию. Остальные ощутили на себе снижение уровня заработной платы. В результате многие специалисты медицинской сферы, в частности медсестры, предпочитают работу в ритейле, где зарплаты продавщиц и кассиров превышают медицинские оклады, а уровень ответственности и нагрузка значительно ниже, рассказывал DK.RU

Чем меньше специалистов в сфере, тем сильнее нагрузка на оставшихся врачей, подчеркивает Анатолий Домников:

Если у нас дефицит врачей есть, значит, в результате возникает перегрузка. Отсюда выгорание, которое только увеличивается. На сегодня самая востребованная специальность — участковый терапевт. 

Крайне напряженную ситуацию с кадрами в медицине в целом признают и власти, хотя по наиболее дефицитным направлениям, таким как участковые терапевты, сегодня идет прирост, утверждает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, увеличивается число онкологов и кардиологов: «Но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуются просто изменения в подходах. По анестезиологам, реаниматологам сейчас меняем, упорядочиваем».

Власти придумали много мер по решению вопроса кадрового дефицита, и они весьма перспективны, но растянуты во времени, уточнил представитель медиков. «Поэтому самое главное, что помогло бы в этой ситуации — это повышение заработной платы», — резюмировал он.

По словам министра, возможность повышения зарплат врачам в правительстве тоже обсуждают. Кроме того, дополнительно на 20% увеличено число мест целевого приема студентов-медиков. Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается сильная нехватка детских врачей. В регионе на одну вакансию педиатра приходится всего 0,4 резюме.﻿﻿ 

Автор: Андрей Широков
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