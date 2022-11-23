«Время выживания, и новых решений». Главный экономист ВЭБ.РФ выступил на встрече СОСПП

«Заделы есть, они могут обеспечить развитие». Андрей Клепач рассказал о том, какие нововведения нужны экономике, чтобы страна выжила на фоне снижения экспорта нефти и газа.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в партнерстве с АО «СОГАЗ» в Екатеринбурге организовал встречу членов Союза с главным экономистом ВЭБ.РФ Андреем Клепачем. На встрече говорили о состоянии российской экономики в нынешних условиях.

Андрей Клепач подчеркнул, что экспорт нефти, газа и нефтепродуктов из России в ближайшие годы существенно снизится, сохранится отток капитала. Реальные доходы населения уже начали снижаться.

На преодоление санкционных ограничений потребуется много времени, а также серьезные нововведения в экономике. Они необходимы, чтобы развивать потенциал работы по бартерной схеме, активно работать не только с китайским юанем, но и с валютами других «дружественных» стран».

Сегодня открывается окно возможностей для принципиально новых решений: есть новые идеи, научные заделы, связанные, например, с фотоникой. Сейчас время, с одной стороны, мобилизации и выживания, сохранения бизнеса, перенастройки, а с другой — время принципиально новых решений, заделы для которых есть. Более того, это путь к тому, чтобы, несмотря на все сложные условия, обеспечить дальнейшее развитие, — подчеркнул эксперт.

На встрече затронули также темы господдержки, промышленно-научную кооперацию, вопросы кадрового обеспечения предприятий, цифровые технологии и их роль в развитии предприятий.

Участники узнали много нового. Андрей Николаевич затронул массу вопросов. Благодаря таким мероприятиям бизнес сверяет часы с важнейшими участниками рынка. Это, в свою очередь, в будущем будет влиять на решения предпринимателей о дальнейшем развитии своих компаний. Хотелось бы проводить такие встречи чаще, тем более есть список тем, которые хотелось бы обсудить. Среди них — аспекты параллельного импорта, — прокомментировала директор филиала АО «СОГАЗ» в Екатеринбурге Мария Путилова.

Ранее DK.RU писал о том, как прошла конференция «Импортозамещение — окно возможностей», которая прошла на полях VI общероссийского форума стратегического планирования «Города России-2030».

Первые две волны перехода на отечественную продукцию в России возникали и сразу угасали, — констатировали участники встречи.

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