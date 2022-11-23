Программу льготной ипотеки под 7% сворачивают. Отрасль спасут «социальные стройки» и ГЧП

Власти анонсировали строительство двух линий метро и трамвайной ветки в Среднеуральск. Возведение Дворца водных видов спорта — на финишной прямой. МНТК «Микрохирургия глаза» запустила новое отделение.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Продление программы льготной ипотеки под вопросом

Программу льготной ипотеки под 7%, введенную президентом России Владимиром Путиным весной 2020 г. для поддержки строительной отрасли, продлевать на следующий год, вероятно, не будут. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что «в этом нет необходимости», озвучив (по его словам) мнение правительства РФ. Таким образом, программа может завершиться уже в декабре 2022-го.

Участники рынка такое решение не приветствуют. По словам девелопера Андрея Гавриловского, сворачивание программы льготной ипотеки отразится на рынке «очень плохо». Если сейчас в Екатеринбурге строят в три раза больше жилья, чем реализуют, то вследствие решения Минфина продавать станут раз в 10 медленнее, чем возводить:

Сегодня единственное, что у нас в стране живет, это стройка. Стройка экономику тянет хорошо, но это решение подорвет ее капитально. Это будет стимулировать не только понижать цену, но и останавливать строительство. Экономика будет накрываться ускоренными темпами, — уверен г-н Гавриловский (цитата по 66.ru).

Президент СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников считает, что подобные заявления могут исходить только от высших органов власти:

С инициативой о запуске льготной ипотеки в свое время выступал президент [Владимир Путин]. У меня легкий диссонанс от того, что объявляется решение от имени замминистра. Мне кажется, нельзя считать вопрос решенным. Не на том уровне сделано заявление.

Если сценарий с отменой льготной ипотеки сбудется, девелоперы в новых условиях будут искать новые точки роста, сказал он изданию ЕАН.

Между тем Центробанк России с 2023 г. решил ввести ограничения на «ипотеку от застройщика» по околонулевым ставкам. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это поможет снизить риски в этом сегменте кредитования и защитить финансовые организации, сообщал DK.RU.

В Екатеринбурге открылось новое отделение МНТК «Микрохирургия глаза»

Консультативно-диагностический центр для взрослых, в котором преимущественно будут работать с больными глаукомой, открылся на ул. Радищева, 41. Ежедневно в центре будут принимать 300 пациентов и проводить 60 курсов лечения и лазерных операций.

В торжественном открытии нового отделения МНТК приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских, а также генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев (именно эта компания за год возвела здание для медицинского центра).

Репортаж с торжественной церемонии открытия читайте на DK.RU.

В Институте экономики УрО РАН оценили планы трансформации региона в «сухой порт» России

В Екатеринбурге заработал ТЛЦ «Уральский». Мультимодальный центр позволяет принимать и доставлять грузы к месту использования как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Региональные власти позиционируют ТЛЦ как основной проект, который позволит превратить Свердловскую область в главный «сухой порт» России.

Помимо «Уральского», в окрестностях Екатеринбурга также работают ТЛЦ в районе ст. Гипсовая, Седельниково, в Кольцово. Однако новый центр станет крупнейшим, и за счет его введения в эксплуатацию мощности переработки грузов в Свердловском узле вырастут практически в три раза, отмечает руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН, д.т.н. Михаил Петров. «Екатеринбург может претендовать на статус транспортно-логистического центра страны», — сказал г-н Петров в интервью DK.RU.

Власти анонсировали строительство инфраструктуры для пассажирского транспорта

В Екатеринбурге появятся вторая и третья линии метрополитена, а первую продлят. Об этом заявил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0».

Кроме метрополитена, планируется развивать и наземный транспорт, а именно: власти планируют строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Среднеуральском по аналогии маршрута до Верхней Пышмы.

Сроки реализации проектов пока не называются.

Ранее мэрия анонсировала появление в Екатеринбурге наземного метро, сообщал DK.RU.

СОСПП: «ГЧП — актуальный инструмент развития экономики»

На форуме стратегического развития «Города России 2030» обсудили перспективы использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства объектов инфраструктуры и промышленности. Организатором стратегической сессии выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).

За первые 9 месяцев 2022 г. в России заключено 3724 концессионных соглашений в сфере инфраструктуры, общий объем инвестиций составил 5,5 трлн руб., из которых 4 трлн — частные вложения. Интерес к альтернативному способу финансирования значимых проектов растет: по мнению участников сессии, одной из причин этого стали новые вызовы, которые экономика России получила в 2022 г. Участие частного капитала позволяет реализовывать проекты, на которые не предусмотрены средства в бюджете.

Больше всего нас интересуют инициативы по строительству в рамках ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает во многих районах города. Мы составили перечень объектов, которые необходимы городу в первую очередь: в 2023 г. готовы рассмотреть до 10 инициатив по строительству школ в рамках концессионных соглашений, — отметил Алексей Прядеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга.

Напомним, с первой инициативой по строительству школы в рамках ГЧП выступила компания «Атомстройкомплекс». Торжественная церемония старта строительства школы №41 на ул. Котельникова состоялась в октябре. По условиям соглашения, «Атомстройкомплекс» выполнит работы по строительству, а также в течение десяти лет будет эксплуатировать объект.

Мы нацелены на комплексное развитие нашего города, когда в районах своевременно обновляется не только жилье, но и вся необходимая инфраструктура, без которой немыслима комфортная, безопасная жизнь, — подчеркнул Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП. — В этом одинаково заинтересованы все — и власть, и бизнес, и жители. Только объединяя усилия мы можем достичь этой цели, обеспечить нашему городу устойчивое развитие и экономический рост.

В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирными домами по адресу ул. Краснофлотцев, 37 и 41. Дома находятся в квартале ул. Краснофлотцев-Корепина-Донская, который включен в программу комплексного развития территорий.

Площадь участка, изымаемого для муниципальных нужд, составляет 3,2 тыс. кв. м. В домах, которые пойдут под снос, необходимо расселить 20 квартир: 11 квартир в доме №37, еще 9 квартир — в доме №41. В документе указано, что проживающих граждан должны отселить в благоустроенное жилье на основании договоров социального найма.

Заниматься КРТ квартала Краснофлотцев-Корепина-Донская будет компания «Астра-Девелопмент». Городские власти предложили возместить собственникам изымаемой недвижимости ее стоимость или предоставить другое имущество взамен, сообщал DK.RU.

Уральская столица оказалась в числе лидеров по ИТ-ипотеке

Екатеринбург вошел в пятерку городов с наибольшим объемом выдачи ИТ-ипотеки. С момента запуска программы специалисты сферы информационных технологий получили в Сбербанке льготные кредиты на общую сумму 564 млн руб. Также в первую пятерку вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка, рассказал, что сегодня на Средний Урал приходится свыше 50% всех жилищных кредитов, выданных финансовой организацией по программе ИТ-ипотеки на территории УрФО:

Это еще раз подтверждает, что наш регион не зря считается одним из центров развития современных информационных технологий в России и обладает большим ресурсом квалифицированных специалистов.

Напомним, получить ИТ-ипотеку по ставке от 4,7% могут сотрудники организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, аккредитованы Минцифры РФ и пользуются налоговыми льготами.

В Екатеринбурге появится жилой квартал с крытой всесезонной площадкой для детских активных игр

Необычная игровая с большой песочницей появится в холле 27-этажного жилого дома девятой очереди комплекса «Просторы», где компания «Атомстройкомплекс» совсем недавно открыла старт продаж. Попасть в характерную для данного проекта стильную высотку круглой формы жильцам можно будет как с улицы, так и с территории уютного закрытого двора.

Мы традиционно стараемся для каждого нового проекта сохранить высокие корпоративные стандарты комфорта, которые развиваем и приумножаем, — комментирует директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. — Принцип — строим как для себя — наш основной. Заметили, что песочницы в теплое время года не пустуют: там постоянно пекутся куличики маленькими пекарями, строятся какие-то песочные замки будущими строителями. Вот и решили дополнить холл одного из наших жилых домов просторной «застекольной» игровой с песком, открытой для малышей в любое время года. Надеемся, что это станет «изюминкой» внутреннего пространства, еще одним любимым местом для формирования крепкой соседской дружбы.

Дома комплекса расположены в микрорайоне Уктус Чкаловского района Екатеринбурга. Девятая очередь «Просторов» появится в границах улиц Водоемная — Просторная — Павлодарская и берега реки Исеть. Застройка предполагает возведение закрытого квартала из трех домов высотой от 8 до 27 этажей.

Напомним, землю на возведение данного жилого комплекса «Атомстройкомплекс» получил в знак благодарности властей за строительство дома для обманутых дольщиков в 2016 г.

Двухкомнатную квартиру в доме Рязанова выставили на продажу

В Екатеринбурге выставили на продажу двухкомнатную квартиру на Куйбышева, 40, в доме купца-старообрядца Рязанова. Это здание является объектом культурного наследия федерального значения. Объявление появилось на сайте Уральской палаты недвижимости:

Уникальный в своем роде объект для любителей стиля лофт и истории. Можно сказать, что это настоящий памятник архитектуры. Купеческая усадьба — особая часть архитектурного наследия города. Именно такой застройкой представлен сейчас исторический центр Екатеринбурга.

Продаваемая квартира находится на втором этаже. Ее площадь — 46 кв. м, высота потолков — 4,5 м. В квартире две комнаты. Будущим жителям доступен закрытый двор и парковочное место в нем. Стоимость квартиры — 6,5 млн руб.

Как сообщается на сайте Управления госохраны ОКН Свердловской области, купец-старообрядец Терентий Меркурьевич Рязанов приступил к ее строительству в 1815 г., а в 1850-е гг годы сын Терентия Меркурьевича, Аникий, достроил второй этаж. Здесь было все необходимое для обеспечения нормальных бытовых условий того времени. Кроме этого, тут размещались амбары, конюшни, птичники, бани, сады, оранжереи. Усадьба была национализирована в 1917 г. и многократно меняла своих хозяев. После окончания гражданской войны в ней разместился детский дом имени Красной Армии, потом автошкола, а затем его помещения были отведены под жилье.

Возведение Дворца водных видов спорта — на финишной прямой

Строительство одного из крупнейших строительных объектов региона вышло на завершающую стадию. С его открытием Екатеринбург получит площадку для проведения соревнований по плаванию и прыжкам в воду, аналогов которой нет не только в регионе, но и в стране.

Работы на объекте стартовали в 2020 г., а весной 2023 г. Дворец водных видов спорта введут в эксплуатацию. Для реализации проекта и организации работ непосредственно на стройплощадке генеральный подрядчик строительства — компания «Синара-Девелопмент» — выбрала одну из самых опытных строительных компаний Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс».

Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» одними из первых оценили все преимущества и возможности нового Дворца водных видов спорта, каждый метр внутреннего пространства которого подчинен какому-либо функционалу. Узнали, что строители и проектировщики учли огромное количество специальных требований, предъявляемых к бассейнам, аккредитованным для международных соревнований: по звукоизоляции, спортивному хронометражу, качеству воды, требования спортивных трансляций и многое другое. Кроме высококачественного звука, для зрителей здесь предусмотрели подводный звук для тренировок и соревнований по синхронному плаванию.

Мы традиционно организуем для коллектива ознакомительные визиты на строительные объекты компании, на наши производственные площадки, — комментирует директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. — Это важная часть внутренней политики компании. Офисным сотрудникам интересно видеть, как их эскизы и расчеты, сделанные на бумаге, становятся частью городского пространства, которое украшает город, придает ему индивидуальность. Или как изготовленные заводчанами нашего предприятия «Берит» трибуны прекрасно смотрятся в интерьерах современного Дворца водных видов спорта! Мы всегда получаем большой положительный отклик после таких визитов на объекты: это коллег вдохновляет, вселяет чувство гордости за общий результат, сплачивает и настраивает на достижение новых высот в работе.

Иллюстрации в материале: архив DK.RU; пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».