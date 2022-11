Безопасные кандидаты. Как уральским компаниям быстро проверить потенциального сотрудника

Опасность для компании могут представлять не только главный бухгалтер или юрист, но и водитель или уборщица. Проверять стоит каждого, для этого есть несколько способов.

Вопросы безопасности – не то, чем стоит пренебрегать, какого размера ни была бы компания. Опасаться нужно не только мошенников и шпионов, но и банальных глупцов, которые могут передать данные третьим лицам «просто за чашкой кофе». В крупных компаниях за безопасность отвечают целые отделы с профессиональными сотрудниками, у малого и среднего бизнеса такой возможности нет. Что делать?

Проверять всех

Оценка благонадежности, или due diligence, для потенциальных сотрудников — распространенная мировая практика. Ее называют также KYE (know your employee), по аналогии с анализом клиентов KYC (know your customer).

Проверять на благонадежность в 100% случаев советуют кандидатов на должности, имеющие доступ к коммерческой и конфиденциальной информации, бухгалтерии, ПО, кассе, складу. Если есть возможность – проверять стоит каждого нанимаемого сотрудника, ведь шанс получить доступ к важным данным есть практически у каждого.

Кажется, зачем проверять уборщицу, если у нее нет никакого доступа к важной информации? Но у нее может быть ключ от кабинета директора. Значит, проверять соискателей на такие вакансии необходимо едва ли не так же внимательно, как и коммерческих директоров, — уверен Дмитрий Окунев, руководитель продукта ID Scan МТС — недавно запущенного сервиса быстрой проверки соискателей и контрагентов.

Особое внимание стоит уделить кандидатам на место руководителя отдела продаж и их менеджеров. Эти сотрудники могут зарегистрировать ИП или ООО и начать работать не на компанию, а на себя.

Проверять дотошно

Провести проверку можно в ручном формате. Сам руководитель компании, HR или отвечающий за безопасность сотрудник должны в первую очередь проверить подлинность документов, которые предоставил кандидат, наличие судимостей, финансовых задолженностей, стоит проверить и то, не находится ли человек в розыске. Эти сведения есть в открытых источниках, для получения полной информации о кандидате придется зайти на ряд сайтов и после собрать данные воедино.

Куда обращаться за данными:

Главное управление по вопросам миграции МВД. Можно проверить действительность паспортов, подтверждение разрешения на работу, приглашения на въезд в РФ, соответствие документа и адреса регистрации и так далее.

Федеральная налоговая служба. Можно проверить данные об ИНН, наличии долгов.

ГИБДД. На сайте проверяется водительское удостоверение.

Рособрнадзор — действительность документа об образовании.

МВД. Проверяется, не в розыске ли человек.

Федеральная служба судебных приставов. Можно узнать о финансовых задолженностях, которые соискатель обязан выплатить по решению суда.

Системы онлайн-учета по судебным решениям и делам, такие как «Правосудие», на порталах судов и картотека арбитражных дел. В них можно проверить данные о судебных производствах.

, на порталах судов и картотека арбитражных дел. В них можно проверить данные о судебных производствах. Также можно проверить кандидата в базе номинальных директоров, посмотреть, есть ли наличие ограничений на управление бизнесом, а также осуществить анализ связей с юридическими лицами на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

На такую проверку уйдет немало сил и времени. Но мы живем в XXI веке, так что процесс можно заметно ускорить. Специальные IT-сервисы по проверке кандидатов или контрагентов оперативно собирают информацию из всех источников и агрегируют их в отчет. Для того, чтобы получить сведения о потенциальном сотруднике, в сервисе нужно ввести полное имя кандидата и его паспортные данные.

Информация собирается из множества открытых и полузакрытых источников данных, в том числе из государственных информационных систем и сервисов с платным доступом. Буквально 10 минут — и отчет готов. Что важно при этом — сервис не хранит историю запросов, — пояснил руководитель продукта ID Scan МТС Дмитрий Окунев.

Помимо уже перечисленных баз данных, IT-сервисы по проверке соискателей и контрагентов работают с Единой системой идентификации и аутентификации и с Бюро кредитных историй.

Программы можно использовать не только при найме новых сотрудников, но и для актуализации данных об уже работающих в компании людях. Есть и система автоматического мониторинга.

Такие сервисы разработаны прежде всего для компаний малого и среднего бизнеса, у которых нет собственной службы безопасности. Для крупного бизнеса программа станет хорошим подспорьем для HR-службы: рутинная проверка анкет будет занимать гораздо меньше времени, что позволит нанимать необходимых сотрудников оперативнее. Важно понимать: окончательное решение по той или иной кандидатуре все равно всегда принимают сотрудники HR-отделов и службы безопасности.

Сервисы по проверке сотрудников распространены по всему миру. Самую известную, E-Verify, запустили еще в 1997 г. в США, она помогала не допустить к трудоустройству в Штатах лиц, не имеющих права или разрешения на работу.

Сейчас в мире сотни подобных программ, в России работает около 20. Выбирая, с какой из них работать, всегда стоит обращать внимание на экспертизу компании-разработчика и на умение этой компании работать с персональными данными клиентов.