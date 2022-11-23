Власть намерена сильнее привлекать частный бизнес к обеспечению СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин также утвердил список, которые смогут проводить госзакупки для нужд армии у единственного поставщика. В их список вошли МВД, ФСБ, МЧС, и ряд других силовых ведомств.

Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ под руководством премьера Михаила Мишустина закончил подготовку целевых заданий по поставкам вооружений, техники и материальных средств. Мишустин призвал «активнее вовлекать» в эти поставки частные предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса. Они вполне могут поставлять обмундирование и средства индивидуальной защиты, получив технические условия и конструкторскую документацию, говорит премьер.

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Включение частного бизнеса в цепочки поставок для армейских нужд потребует за собой и участие предприятий в централизованной координации производственных процессов: для каждого типа изделий формируется отдельный план-график, о котором предприятия должны знать.

Кроме того, Мишустин сообщил, что утвержден список ведомств, которые смогут проводить госзакупки для нужд армии у единственного поставщика, без конкурса. В их список вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

Ранее доля неконкурентных закупок уже выросла, причем до конца 2023 г. для правительства РФ и регионов продлили возможность устанавливать дополнительные случаи закупки товаров или услуг у единственного поставщика и определять ведомства, которые могут проводить закупки без конкурентного отбора поставщика, заключая прямой госконтракт с организацией.

По словам Мишустина, такой подход позволяет «быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику».

По данным прошлогоднего исследования НИУ ВШЭ, с коррупцией при участии в госзакупках сталкивались 71% поставщиков. Две трети компаний указали на неформальные выплаты представителям заказчика при получении госзаказа, они составляют чаще всего 3, 5, 10, 15 и 20%.