Европарламент официально признал Россию государством — спонсором терроризма

Европарламент проголосовал по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма на фоне военных действий на Украине. В проекте отражена «необходимость усилий по международной изоляции» РФ.

В среду, 23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. За проголосовали 494 депутатов из 705, против — 58 депутатов, пишет РБК. В пресс-релизе отмечается, что сам Евросоюз юридически не может признавать государства спонсорами терроризма. Примечательно, что четких критериев, по которым страна может получить такой статус, нет. Формулировка «последовательная поддержка международного терроризма» слишком размыта. Поэтому Европарламент призвал ЕС и его членов создать соответствующие юридические рамки:

Это повлечет за собой ряд значительных ограничительных мер против Москвы и наложит глубокие ограничения на отношения ЕС с Россией. Странам-членам ЕС поручается разработать правовую основу для обозначения государств в качестве спонсоров терроризма и государств, использующих террористические средства, что повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер в отношении этих стран и будет иметь серьезные ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами. Преднамеренные атаки и преступления, совершаемые российскими военными и подконтрольными им силами в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам терроризма и являются военными преступлениями.

Так же депутаты также призвали Совет ЕС внести в список террористических организаций ЧВК Вагнера, 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы». В проекте резолюции отражена «необходимость усилий по международной изоляции» России, включая вопрос о ее членстве в Совете Безопасности ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует это решение.

Ранее парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии в той или иной формулировке объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. С призывом к странам сделать это выступили ПАСЕ и Парламентская ассамблея НАТО.

Власти США отказываются включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм. Критикуя государство за авторитаризм, репрессии и агрессивную внешнюю политику, можно все же иметь с ним дело: вести переговоры, искать компромиссы. Объявить же государство террористом — значит исключить какие бы то ни было компромиссы с ним. Собственно, именно этого добивается от международного сообщества Украина. И поэтому США пока старательно избегают такого определения, поскольку считают, что отказаться разговаривать с ядерной державой — это очень рискованный шаг для всего мира.

Ранее официальный представить МИДа Мария Захарова заявляла, что признание России страной-спонсором терроризма в США может привести к разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. «Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — сказала она в ходе брифинга.