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Новый резидент «Титановой долины» вложит 1,4 млрд руб. в производство тротуарной плитки

Новый резидент «Титановой долины» вложит 1,4 млрд руб. в производство тротуарной плитки
Иллюстрация: ru.freepik.com

Продукцию предприятия в декабре презентуют дизайнерам и архитекторам Среднего Урала. Помимо тротуарной плитки, компания «Выбор-КСМ Екатеринбург» будет производить бордюры и газонную решетку.

#ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Компания «Выбор-КСМ Екатеринбург», учредителем которой выступает холдинг «Партнер», была включена в реестр резидентов ОЭЗ «Титановая долина» в начале ноября. Она планирует запустить в 2024 г. производство элементов благоустройства. На предприятии будут выпускать 23 вида тротуарной плиты, три вида бордюров, а также газонную решетку. У изделий может быть шесть типов поверхности и 29 цветовых гамм.

Как сообщили в пресс-службе «Титановой долины», объем инвестиций в проект составит более 1,4 млрд руб. Будет создано 80 новых рабочих мест. Мощность предприятия превысит 900 тыс. кв. м изделий в год.

8 декабря компания проведет презентацию своей продукции для представителей архитектурных бюро и дизайн-студий. Им покажут варианты решений благоустройства общественных территорий и жилых комплексов с использованием тротуарной плитки «Выбор». Спикеры расскажут о нюансах проектирования, технологиях укладки брусчатки и озеленения территорий. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону 8-982-929-22-62.

Ранее DK.RU писал, что «Титановая долина» реализует ряд проектов, направленных на то, чтобы взаимодействие бизнеса и социальной среды было организованным, отвечало потребностям не только компаний-резидентов, но и местных жителей. В частности, такие проекты позволяют подобрать персонал на предприятия, которые работают в ОЭЗ.

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Автор: Елизавета Порошина
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