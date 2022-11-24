Объем новых жилых проектов на Среднем Урале за год снизился на четверть

С начала 2022 г. в Свердловской области было заложено 1,3 млн кв. м жилья. В УПН объясняют спад тем, что в прошлом году в регионе стартовало большое количество новых проектов.

По данным ЕИСЖС за последние 10 мес. в России объем новых проектов на 4% снизился по сравнению с прошлогодним показателем. В Свердловской области разница более существенная: с начала года в регионе было заложено 1,3 млн кв. м жилья, а за аналогичный период прошлого года — 1,7 млн кв. м.

Как пояснил «Ъ-Урал» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, 25-процентное снижение объемов новых проектов связано с ажиотажем на рынке в прошлом году.

Традиционная инерция усложняет и без того непростую ситуацию на рынке новостроек на многих локальных рынках. Все хотят, чтобы сосед не начинал строительство и продажи нового ЖК, но свой проект останавливать не готовы, — прокомментировал эксперт ситуацию на рынке в своем телеграм-канале.

Ранее DK.RU сообщал, что количество нереализованных квартир в новостройках достигло рекордной отметки, обновив исторический максимум. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре 2022 г. было зарегистрировано около 1,3 тыс. договоров долевого участия. Это примерно на треть меньше, чем в сентябре 2022 г., и на 45% меньше октября 2021 г. При этом, число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга в прошлом месяце превысило отметку в 37 тыс. и продолжило расти уже в ноябре, обновляя исторические максимумы.

DK.RU также писал, что сейчас девелоперы пересматривают свои рыночные перспективы, покупатели берут паузу в принятии решений, а часть продавцов квартир на «вторичке» отказываются от их продажи.