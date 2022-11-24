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VEON согласовал продажу «ВымпелКома» российскому менеджменту

VEON согласовал продажу «ВымпелКома» российскому менеджменту
Автор фото: Александр Савин. Иллюстрация: Wikimedia.org

При этом сделка, скорее всего, будет безденежной: вместо с активом новые владельцы получат существенную часть общего долга холдинга, оцениваемого в $8,2 млрд.

#ТЕЛЕКОМ#НОВОСТИ

Нидерландский холдинг VEON вскоре объявит о продаже «Вымпелкома» («Билайн») российскому менеджменту, сообщает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке. По их словам, сделка может быть безденежной, но «ВымпелКом» получит значительную часть общего долга VEON, оцениваемого в $8,2 млрд.

Кто именно станет покупателем российского бизнеса, пока неясно, но в середине ноября руководитель «ВымпелКома» Александр Торбахов зарегистрировал три компании, которых объединяет название «Коперник-Инвест».

VEON сообщил о начале процесса продажи российского бизнеса в начале ноября: в первом квартале 2022 г. он обесценился на $449 млн. У холдинга начались трудности после начала специальной военной операции России на Украине: в портфеле компании есть как российские, так и украинские активы, а в отношении сооснователей LetterOne, владеющей VEON: Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева — были введены санкции. Михаил Фридман покинул совет директоров VEON еще в марте.

Вместе с тем в России у «Вымпелкома» снижается абонентская база: по итогам третьего квартала она сократилась на 9,1% до 46 млн пользователей. Выручка компании год к году уменьшилась на 6% до 70,6 млрд руб.

 
Автор: Андрей Пермяков
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