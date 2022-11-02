Нидерланды в убытке: «ВымпелКом» ищет нового владельца

Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского подразделения, куда входит бренд «Билайн». В первом квартале активы VEON в России обесценились на $449 млн.

Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского бизнеса — в первом квартале он обесценился на $449 млн. В России VEON владеет «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), и сейчас компания выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон»:

Руководство VEON «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон, включая VEON, его операции в России, его акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за ее пределами. В связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции и, как следствие, на компанию было наложено множество различных регуляторных ограничений, сегодня мы находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка.

Помимо продажи различным российским структурам возможна передача актива заслуживающей доверия отечественной компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определенного срока, рассказывал в начале октября DK.RU.

Компания основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах, ее штаб-квартира находится в Амстердаме. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в Азии, Африке и СНГ. Крупнейший акционер VEON — созданная основателями «Альфа-Групп» компания LetterOne. Ей принадлежит 47,9% акций VEON.

На фоне новостей котировки VEON взлетели на 21,73% на открытии торгов в среду, 2 ноября, и на 10:36 мск достигли отметки ₽27,45 за акцию, свидетельствуют данные Московской биржи. Впоследствии рост котировок ускорился — к 11:29 мск стоимость акций поднялась до ₽31,55, что на 39,91% выше уровня закрытия торгов 1 ноября.«Высокая волатильность акций в моменте связана прежде всего с очень низкой ликвидностью бумаг», — пояснил резкий рост акций компании аналитик «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

В июне VEON заявила, что в первом квартале текущего года ее бизнес в России обесценился, а в конце февраля компания отказалась от прогнозов на этот год из-за влияния на фактический результат российской военной операции на Украине и пандемии. Представитель «ВымпелКома» заявил, что стратегия «Билайна» останется неизменной независимо от «итоговой корпоративной структуры». Он отметил, что через подобный процесс реструктуризации уже прошло множество компаний.