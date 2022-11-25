В Свердловской области выставлен на продажу молочный завод

Это действующее предприятие с несколькими цехами и аккредитованной лабораторией. Наряду с молочной продукцией завод может выпускать квас, пиво, питьевую воду и другие напитки.

Ревдинский молочный завод выставлен на продажу на площадке «Торги.ру» за 60 млн руб. Предприятие находится в поселке Починок.

Площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. м, склада и гаража — 738 кв. м. Земля в собственности, есть газовая котельная, ГВС, отопление, водоснабжение. На заводе работают несколько цехов, в том числе компрессорный, аппаратный и цех упаковки.

Выпускать на заводе можно всю молочную продукцию, мороженое с дополнительным оборудованием. Также варианты квас, пиво, питьевая вода и др. напитки, — указано в объявлении.

Ревдинский молочный завод работает с 2000 г. В его продуктовом ассортименте 21 позиция: это кефир, сметана, ряженка, снежок, йогурты, творог, творожная масса, молоко. Собственник предприятия — Андрей Бачанов, учредитель компании «Молочный продукт» (занимается оптовой продажей молочной продукции).

Чистая прибыль Ревдинского молочного завода на конец 2021 г. составила 503 тыс. руб., выручка — 15 млн руб.

Напомним, что в конце июня был выставлен на продажу Уктусский молочный завод, который выпускает йогурты «Варечка», «Неженка» и «Уктусский». Собственник и руководитель предприятия Олег Бергер объяснял: чтобы справиться с вызовами рынка, заводу требуются «новая кровь и новые вливания». Однако спустя два месяца поиски покупателя были прекращены. О своем решении Олег Бергер рассказал DK.RU:

Тех, кто интересовался покупкой, было много. Но человека, которому я готов бы был передать предприятие, среди них не оказалось. К сожалению, среди покупателей было много «местечковых инвесторов». Раньше они инвестировали в недвижимость и это приносило им определенный доход. Сейчас этот источник сократился, и они ищут новые. Но при этом заниматься какой-либо организацией процесса такие люди не готовы — им нужен действующий отлаженный механизм по добыче денег. Это первый тип потенциальных покупателей, которые ко мне обращались. Второй тип потенциальных покупателей еще более обидный для меня: это люди, которые готовы заниматься развитием предприятия, но предлагают делать это точно так же, как все.

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