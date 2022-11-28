Как доехать до вотчины Деда Мороза, встретив Новый год под курантами Спасской башни

Семейное новогоднее путешествие из Екатеринбурга до Великого Устюга через Казань, Москву, Ярославль, Ростов, Киров, Пермь. Описание маршрута, места остановок и лучшие по пути рестораны русской кухни.

Путешествие спланировано так, что вы успеете погулять по Казанскому кремлю, побывать в сердце русского православия, в местах, где жил Сергий Радонежский, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», пройтись по дороге, по которой Михайло Ломоносов шел в Москву с рыбным обозом. На обратном пути предполагается остановка в самом большом в России месте обнаружения костей динозавров.

Очевидная цель поездки — показать детям сказку наяву, а именно терем Деда Мороза со всеми его обитателями и сказочной инфраструктурой, включая Почту Деда Мороза.

Менее очевидная, но не менее важная, — показать детям историю России во плоти. Кстати, взрослым тоже должно быть интересно ее вспомнить. По дороге в памяти будут всплывать забытые имена из школьной программы, которая в осознанном взрослом возрасте, наверное, покажется более понятной и нужной.

Маршрут составил Андрей Ермоленко — историк, археолог, преподаватель Уральского федерального университета. В этом году он вошел в шорт-лист Просветительской Премии «Знание» за вклад в просвещение в сфере «История».

Маршрут

Протяженность — 4,5 тыс. км. Выезд из Екатеринбурга 30 декабря рано утром.

Первый день, 30.12 — переезд Екатеринбург-Казань, 1000 км

Ночь в Казани

Второй день, 31.12 — переезд из Казани в Москву, 850 км

Новогодняя ночь в Москве

Третий день, 1.01 — переезд Москва-Ярославль через Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий по пути, 300 км

Ночь в Ярославле

Четвертый день, 2.01 — переезд из Ярославля в Великий Устюг через Вологду, 650 км



Ночь в Великом Устюге

Пятый день, 3.01 — посещение резиденции и почты Деда Мороза

Ночь в Великом Устюге

Шестой день, 4.01— переезд Великий Устюг — Шарья — Киров, 600 км

Ночь в Кирове

Седьмой день, 5.01— переезд Киров-Пермь-Екатеринбург, 850 км

День первый: переезд «Екатеринбург-Казань»

— Для того, чтобы проехать 1000 км до Казани, из Екатеринбурга нужно выехать рано утром, еще до рассвета, часов в пять. Тогда можно успеть приехать в Казань около шести вечера и оставшийся день провести, гуляя по столице Татарстана.

Маршрут до Казани выглядит следующим образом: мы едем по Пермскому тракту, после Суксуна поворачиваем, далее едем через Орду, Куеду, Чернушку до Чайковского. В Чайковском пересекаем Каму по плотине Воткинского водохранилища, едем через Воткинскую ГЭС и тут, сразу же после плотины, начинается Удмуртия. Здесь можно остановиться, например, позавтракать или пообедать, в зависимости от того, во сколько вы выехали.

Порекомендовать могу трактир «Времена». От Екатеринбурга до него ехать часов шесть или семь, то есть он ровно на полпути до Казани. Он очень необычно выглядит — это своеобразный этнографический музей русского быта.

Трактир «Времена»

Здесь хорошая аутентичная русская кухня и сразу видно добротное отношение владельца к своему делу. Все продумано до мелочей, начиная от приправ в блюдах и заканчивая оформлением интерьера. Здесь можно остановиться переночевать для тех, кто не сможет осилить 1000 км за день. Для зимы это, пожалуй, максимальное расстояние.

Если выехать из Екатеринбурга в пять утра, на остановки потратить около часа, то к шести вечера можно успеть приехать в Казань. Остановиться лучше в самом центре города. Например, прямо в центре, на площади Тукая есть большая гостиница Татарстан с не очень высокими ценами.

В Казани вообще после празднования 1000-летия города и после чемпионата мира по футболу туристская инфраструктура развита отлично — много недорогих гостиниц, точек общепита и общественных пространств.

Предновогодняя Казань

Казанский Арбат — это пешеходная улица Баумана, как в Екатеринбурге Вайнера. Она очень красивая, всегда хорошо украшена к Новому году. Она как раз ведет от площади Тукая до Кремля, расстояние примерно 1,5 км. Кому лень гулять, тот может проехать до Кремля одну станцию на метро.

День второй: переезд «Казань-Москва», празднование Нового года

— От Казани едем по М7 через Нижний Новгород. Исходя из ограниченного времени путешествия, в сам город лучше не заезжать. Здесь, недалеко от Нижнего, после Лысково, есть очень хорошее придорожное кафе, которое я могу порекомендовать, называется «Зеленая стоянка».

Кафе «Зеленая стоянка»

Это одно из немногих заведений придорожного общепита, которое имеет рейтинг на Яндексе пять баллов при 850 отзывах, так же, как и трактир «Времена», кстати говоря. Это очень высокий показатель, значит, надо брать — угодили большинству.

Вдоль М7 много населенных пунктов, но трасса проходит в обход большинства из них. Но если что-то случится в дороге с машиной, проблем быть не должно, Верхнее Поволжье — это центральная Россия, где хорошая связь и инфраструктура.

От Казани до Москвы дорога очень спокойная и безопасная. От Нижнего Новгорода М7 называется уже «Московское шоссе». Оно идет в обход Владимира. Это очень красивый город, входит в Золотое кольцо. Но наша цель в этот вечер — Москва.

По прибытии в Москву предлагаю остановиться в районе Измайлово, чтобы далее было удобно двигаться на север в сторону Ярославля.

В Измайлово есть огромный гостиничный комплекс — гостиница «Измайловская» с корпусами Альфа, Бета, Вега и так далее. Она построена к московской олимпиаде, имеет хороший номерной фонд и очень комфортные цены. На Яндексе опять же 3500 отзывов и оценка 4,9 — это хороший балл для места размещения.

Гостиничный комплекс в Измайлово

Для того чтобы встретить Новый год на Красной площади под курантами, нужно прибыть туда не позднее девяти часов вечера, потому что вечером 31 декабря Красную площадь в определенное время закрывают для прохода. Во сколько именно она будет закрыта, можно узнать в московских СМИ и пабликах.

Доехать до площади из Измайлово можно на метро, всего пять станций — и вы на месте. Если опоздаете, то можно попробовать увидеть Спасскую башню и куранты с Васильевского спуска. Метро в Москве в новогоднюю ночь работает чуть ли не до утра, поэтому вернуться в Измайлово не составит труда.

Кремль в Измайлово

Утром можно погулять у Измайловского кремля, хотя это и новодел, но очень красивый, фотографичный. Рядом есть исторический Измайловский кремль, который выглядит не настолько лубочно, но, тем не менее, может представлять интерес для любителей старины. Он находится на искусственном острове, окруженном прудом.

День третий: переезд «Москва-Ярославль»

— Днем первого числа можно выехать на север, сначала на МКАД, потом — на Ярославское шоссе. Первого января в Москве можно увидеть ноль баллов в Яндекс-пробках. Такое бывает один раз в году в течение нескольких часов. В это же время можно спокойно передвигаться на машине по центру города, потому что парковки в новогодние праздники в Москве бесплатные.

Итак, выезжаем через МКАД на Ярославское шоссе. Наша цель проехать всего 300 км. Это очень короткий дневной переезд с тремя остановками: одна в Сергиевом Посаде, другая в еще одном старинном русском городе — Переславле Залесском и третья — в Ростове Великом (не путайте с Ростовом-на-Дону).

В Сергиевом Посаде очень красивая Свято-Троицкая Сергиевская лавра. Вообще, это то самое место, откуда пошла вера на Руси. С этим местом связана деятельность Сергия Радонежского. Оно напоминает и о поединке Пересвета с Челубеем. Пересвет — монах Сергиевой лавры. По преданию, с их поединка началась Куликовская битва, после которой началось объединение русских земель вокруг Москвы и свержение татаро-монгольского ига.

Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Сергиева лавра — это по сути крепость с башнями и крепостными стенами. Выглядит впечатляюще. Очень интересна для посещения, особенно людям, которые интересуются историей, православием, культурой. По ощущениям очень теплое место.

Следующий город на нашем пути — Переславль Залесский — это родина Александра Невского. Того самого князя, который воевал с тевтонским орденом. Там можно прогуляться — выйти на берег Плещеева озера, там красивые смотровые площадки, город сам по себе красивый и интересный.

Следующая остановка в еще одном красивом городе — Ростове Великом, который мы все много раз видели. Я готов спорить, что его видел каждый житель России. Здесь снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», ту самую древнюю Москву, в которую с помощью машины времени перенеслись герои Михаила Булгакова.

Здесь можно погулять по белокаменному кремлю, который вы наверняка узнаете по кадрам знаменитого фильма, а также пообедать в ресторане русской кухни «Собрание», где снималась сцена трапезы: «икра черная, икра красная, икра заморская баклажанная…». Там вы почувствуете себя героями этого фильма. Мало того, что везде можно увидеть кадры из него, так еще и везде ходят Иваны Васильевичи.

Ростов, галереи кремля из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Едем дальше до Ярославля. От Москвы до Ярославля всего 300 км. Таким образом, за день мы совершаем три ровных шага примерно по сто километров каждый. Последний — от Ростова до Ярославля. Здесь мы останавливаемся на ночь, потому что далее нам предстоит переезд чуть более долгий — до Великого Устюга 650 км.

Утром можно немного погулять в Ярославле, это, как и предыдущие, город из Золотого кольца России. Здесь очень красивый исторический центр, огромное количество музеев, храмов, причем, глядя на ярославские храмы, мы будем опять же думать, что мы их где-то видели, а мы их видели на 1000-рублевой банкноте. В Ярославле есть храм усекновения головы Иоанна Предтечи в Коровниках, изображенный на тысячерублевке. Это кирпичный храм с очень красивыми изразцами и отдельно стоящей колокольней. Кстати, для ярославщины это типично — когда колокольня стоит отдельно от храма.

Ярославль, церковь Иоанна Предтечи, ниже — часовня Казанской Богоматери

День четвертый и пятый. Переезд из Ярославля в Великий Устюг и посещение вотчины Деда Мороза

— Переночевав в Ярославле, двигаемся дальше — едем на север в сторону Архангельска по трассе М8 Холмогоры. Где-то в этих местах Михайло Ломоносов шел пешком с обозом в Москву учиться. Едем мимо Вологды, где можно посмотреть памятник резному палисаду и букве «О» — так здесь увековечили культурную идентичность вологодчины.

Вологда, резной палисад

С трассы Холмогоры сворачиваем у поселка Чекшино на дорогу местного значения в сторону Великого Устюга. Едем по Вологодской области, по дороге встретится город Тотьма, очень старинный, но в этом путешествии у нас на него времени нет, потому что цель — показать детям вотчину Деда Мороза в Великом Устюге. Вообще, Русский Север достоин отдельной вдумчивой поездки.

Жилье в Великом Устюге нужно бронировать заранее, лучше прямо сейчас, когда вы только прочитали статью на DK.RU, как и покупать билеты на мероприятия в вотчине Деда Мороза. Здесь очень хорошо развиты все онлайн-сервисы — бронирование и покупка билетов. Если вы будете укладываться во временные рамки маршрута, то в Устюг прибудете вечером второго января.

В вотчине Деда Мороза

На следующий день смотрим представление в вотчине Деда Мороза, смотрим на счастливых детей, у которых в глазах блеск, полное ощущение счастья и вера в сказку. В резиденции Деда Мороза есть где погулять (карту вотчины посмотрите на сайте). Но, кроме самой резиденции, советую посетить Почту Деда Мороза. Это реально функционирующее предприятие. Здесь письма читаются, обрабатываются и хранятся. То есть, специальные помощники Деда Мороза пишут детям ответы и даже ищут спонсоров для подарков. В основном это касается детей, которые живут не в семьях, а в социальных учреждениях.

Почта Деда Мороза

Хранилище писем выглядит как огромная стена, которая разделена на полочки и ячейки. Каждая ячейка соответствует определенному месту — городу, области и так далее. Здесь есть все регионы России, даже зарубежные страны. В ячейке Свердловская область лежит огромная стопка писем. Теоретически можно заморочиться и найти свое, если вы отправляли его через обычную почту, а не через холодильник, как делают некоторые дети.

Великий Устюг интересен не только вотчиной Деда Мороза — это старинный город, родина многих землепроходцев, например, Семена Дежнева, Владимира Атласова. Ерофей Хабаров родился в деревне поблизости от Великого Устюга. Первое упоминание Великого Устюга содержится в летописях 1147 года — в один год с Москвой.

Великий Устюг, берег реки Сухоны

Устюг — торговый город, который лежал на перепутье крупных торговых маршрутов из центральной России в Сибирь северным путем — печерско-вычегодским, на речном пути с Белого моря, из архангельска на юг — по Северной Двине. По ней через Холмогоры до Архангельска, а там уже Белое море.

Стефан Пермский тоже жил здесь, это выдающийся деятель своего времени. Он причислен к лику святых, и это реальный персонаж. Он крестил диких пермяков, которых мы знаем из повестей Алексея Иванова.

День шестой. Переезд «Великий Устюг-Шарья-Киров»

— Побывав в Великом Устюге пару дней, двигаемся домой — в Екатеринбург через Шарью, Киров и Пермь. Если вы в навигаторе, выехав из Устюга, сразу поставите Киров, то он вас поведет, скорее, через Котлас и Коряжму, очень дальними объездными дорогами. Я советую ехать через Кичменгский городок. Эта дорога может показаться лесной, но она хорошо вычищена.

Причем на севере дороги часто не чистят от снега, а укатывают этот снег, потому что чистить бесполезно — его очень много, и вот по этой снежной корке вы и поедете. Это безопасно и красиво — дорога чистая, никакой грязи нет.

Через Кичменгский городок и село Пыщуг доезжаем до Шарьи. Это уже Костромская область и от Шарьи по более наполненной транспортом дороге, более широкой и развитой со всей придорожной инфраструктурой, едем через город Котельнич.

В Котельниче есть палеонтологический музей и парк динозавров. Тут обнаружено огромное местонахождение костей динозавров на реке Вятке. На этом месте когда-то был Уральский океан, давно — в девонском геологическом периоде. Из Котельнича доезжаем до Кирова.

От Устюга до Кирова 600 км. В Кирове ночуем, там достаточно гостиниц для этого небольшого города. Могу порекомендовать две — «Альфа» и «Губернская». Центр города здесь — это Успенский Трифонов монастырь. Когда-то в Кирове был кремль, но от крепостных стен мало что осталось.

День седьмой, последний. Переезд «Киров-Пермь-Екатеринбург»

Из Кирова двигаемся дальше в сторону дома через Омутнинск, Краснокамск и Пермь. От Кирова до Екатеринбурга 850 км. Тем, кого напрягает ехать от рассвета до заката, можно остановиться в Перми. Она многим нравится. Большая река делает красивым любой город. От Перми до дома все понятно — Пермский тракт. Таким образом, мы совершили полностью круговое путешествие, только от Суксуна мы вернулись на тот же путь, которым выезжали.

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Фотографии предоставлены Андреем Ермоленко