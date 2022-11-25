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Пресс-секретарь Путина отверг возможность «мобилизации страны»

Пресс-секретарь Путина отверг возможность «мобилизации страны»
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Сообщения о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян не соответствуют действительности, утверждают в Кремле.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию якобы объявит о «мобилизации страны», не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По данным издания «Правда.ру», в обращении, которое Путин проведет до конца года, речь пойдет о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян. Пресс-секретарь Путина же заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее, 21 ноября, Песков заявил, что в администрации президента не ведут дискуссий по поводу возможности проведения в России второй волны мобилизации.

Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны, — говорил он журналистам.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, спустя 7 месяцев после начала специальной военной операции в Украине. До это возможность мобилизации в Кремле отвергали. Всего в ее рамках было призвано 318 тыс. человек, в том числе добровольцы. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек.

Автор: Андрей Пермяков
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