Песков: в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации

Возможность проведения в России второй волны частичной мобилизации на уровне руководства страны не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента. Но говорить за Минобороны он не стал.

В Кремле нет обсуждают возможность проведения в России второй волны мобилизации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слухи.

Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны, — сказал пресс-секретарь Путина в понедельник, 21 ноября.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября, спустя 7 месяцев после начала специальной военной операции в Украине. О возможности мобилизации говорили в течение месяца до этого, но в Кремле утверждали, что этого не произойдет.

31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв в рамках частичной мобилизации и вручение повесток находящимся в запасе прекращается. 4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения СВО мобилизованы 318 тыс. человек, в том числе добровольцы. Заявлялось, что в рамках мобилизации повестки вручают гражданам с опытом службы в армии, но они приходили также тем, кто не служил.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек.

При этом указ президента России о завершении мобилизации не публиковался. Путин говорил, что «даже не думал о необходимости указа и посоветуется с юристами», а Песков пояснял, что такой документ не требуется.