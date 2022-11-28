«Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»

«Я раньше не сталкивалась с таким хорошим отношением к учащимся. В «Летово» царила атмосфера полного взаимопонимания и взаимоуважения, а критическое мышление только поощрялось».

Частная школа «Летово», расположенная на территории Новой Москвы, открыла двери для первых учеников в 2018 г. В первую приемную кампанию в школу пришло порядка 6 тыс. заявок на поступление со всей России и из стран ближнего зарубежья. Одобрено из них было 242 — так сформировались первые учебные параллели из ребят 7-9 классов. Сейчас в «Летово» учатся 684 школьника 7-11 классов из 72-х регионов России, в том числе 21 человек — из Свердловской области.

«Летово» — не совсем обычная школа. Это целый город, расположенный на территории Новой Москвы. Образовательные кампусы, общежития для школьников, большой современный спортивный зал, столовая, стадион — все в одном месте.

В Школе «Летово» три основных направления обучения: Математика+, Естествознание и Социально-гуманитарное направление. Однако этим обучение в «Летово» не ограничивается: студенты могут выходить за рамки основных направлений и придерживаться индивидуальных учебных планов — ИУП. Например, студент может совмещать литературу и физику, химию и географию, обществознание и математику на углубленном уровне.

Деятельность школы финансируют благотворительные фонды, поэтому образование в частной школе доступно семьям с любым достатком. Главное — пройти вступительные испытания. Большинство детей, поступивших в «Летово», получают стипендии из средств стипендиального фонда. Этих денег хватает на покрытие стоимости обучения. В полном объеме платят лишь те семьи, чьи финансовое положение это позволяет.

В 2022 г. школа заняла первое место в списке Global Top IB Schools и стала лучшей международной школой мира. Топ-лист формируется на основе результатов школ, работающих по образовательной системе Международного бакалавриата (International Baccalaureate, IB). Традиционно лидерами списка становились школы Великобритании, Гонконга, Сингапура.

Подробнее о том, как устроено обучение в школе «Летово», можно ли в стенах учебного заведения играть на барабанах и сколько времени ученики школы тратили на «домашку», рассказала Илона Морокова, выпускница «Летово», а ныне студентка второго курса 2 НИУ ВШЭ.

Илона Морокова:

— До 10 класса я училась в гимназии №9 и СУНЦе в Екатеринбурге, занималась синхронным плаванием и посещала кружки по олимпиадной математике и программированию. Параллельно общалась с ребятами, которые попали на первый набор в школу «Летово». Отзывы были превосходные.

Друзья рассказали, что «Летово» сильна и междисциплинарным образованием, и углубленным. Потом они с воодушевлением говорили о внеклассной деятельности: это и занятия в хоре, и уроки видеосъемки, тренинги по рисованию, и возможность тренироваться в спортзале. В тот момент я поняла, что тоже хочу в «Летово». Я люблю учиться, а школа «Летово», как мне казалось, повысит уровень знаний и даст преимущества при поступлении в вуз. Я была права.

Помню, как немного волновалась перед экзаменами. Мне предстояло сдать тесты по математике, русскому и английскому языкам. После этого этапа с будущими студентами разговаривают преподаватели и психолог школы. Им важно понимать твою истинную мотивацию.

После зачисления учеников не распределяют по классическим 10 «А» и 10 «Б». Учатся параллелями, которые делятся на два потока. Первый — IB — это международная программа, которая готовит к поступлению в зарубежные вузы. Второй поток — российский, где ученики готовятся по местным стандартам. Ученики параллелей пересекаются на разных курсах: с этим я хожу на русский, с этим — на математику.

Учебу в «Летово» сложно назвать «обычной» еще и потому, что студенты живут и учатся в одном месте: просыпаешься, идешь в столовую на завтрак (от дома до столовой шесть минут пешком), потом уроки — обычно по три-четыре пары. Вечером — все самое интересное: различные кружки и секции. Причем, как образовательные, так и «развлекательные».

Я, например, ходила на дополнительные уроки по экономике, информатике и литературе, а свободное время посвящала тренировкам в зале и игре на барабанах. Да-да, школа оснащена музыкальной аппаратурой, к которой есть доступ у всех желающих. Так и получилось, что шла я в «Летово» за знаниями, но получила гораздо больше. В частности — любовь к предметам, которые не сильно признавала в школе.

К примеру, на литературе мы читали тексты не «для галочки», а потому что это было реально интересно. Преподаватель устраивал дебаты после прочтения, давал свои комментарии, внимательно слушал рассуждения учеников. А на базовых курсах истории о том или ином периоде мы узнавали по семейным архивам: изучали документы, узнавали, с кем состояли в родстве. Это гораздо интереснее, чем просто зубрить даты.

Честно говоря, школа удивляет и радует свои отношением к учащимся. В «Летово» царила атмосфера полного взаимопонимания и взаимоуважения, а критическое мышление только поощрялось. Нас никогда не порицали за мнение, отличное от учительского, учили быть неравнодушными к окружающим людям.

А если ученик хотел попробовать себя в каком-то новом деле — музыке, рисовании, спорте — это всегда приветствовалось. Проявить себя и заявить о своих талантах можно было во время школьных праздников. Мы сами все организовывали, придумывали форматы, развлечения, конкурсы, сами украшали школу и залы. Больше всего запомнился традиционный школьный бал, к которому мы долго и кропотливо готовились.

На фоне богатой внеучебной деятельности ни я, ни другие студенты не забывали о том, зачем они поступили в «Летово». А поступали люди за знаниями, за тем, чтобы проложить себе дорогу в лучшие российские и зарубежные вузы. Я, например, отлично сдала ЕГЭ — на 302 балла из 310 — и смогла поступить в НИУ ВШЭ.

Учеба в «Летово» подарила мне уверенность в своих силах и знаниях, желание заниматься проектной деятельностью. Углубленные знания предметов, которые я получила в этой школе, помогают в нынешней учебе и наверняка пригодятся в магистратуре.

Кроме того, выпускники «Летово» — это очень дружное коммьюнити. И, несмотря на то, что многие мои приятели разъехались по разным уголкам Земли, мы все равно поддерживаем связь, общаемся, узнаем культуру и обычаи других стран.