«Ростех» построит новый завод на территории Малышевского месторождения изумрудов

Предприятие будет специализироваться на обогащении добытых ископаемых. Кроме того, будет проведена реконструкция и техническое перевооружение изумрудно-бериллиевого производства.

В течение трех лет АО «Мариинский прииск» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») проводил работу по комплексной переоценке запасов месторождения. Было установлено, что запасов изумрудно-бериллиевых руд Малышевского месторождения хватит на десятки лет для добычи и последующей переработки с получением металлического бериллия.

Госкорпорация решила построить на территории прииска флотационный завод, на котором будет проходить обогащение добытых ископаемых. Кроме того, она планирует обновить Малышевское месторождение.

Мариинский прииск — единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата. Он используется в оборонной промышленности, атомной энергетике и космической отрасли.

Информации о сроках и других параметрах инвестиционных проектов на территории Малышевского месторождения не раскрывается.

Напомним, что ученые УрО РАН провели исследование социально-экономического развития регионов УрФО за последнее полугодие и выяснили, что Свердловская область опережает прочие регионы по уровню развития малого и среднего предпринимательства и объему грузоперевозок, но в то же время, по их мнению, регион занимает низкие позиции в части развития промышленного производства.