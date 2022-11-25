«Яндекс» подтвердил разделение компании на российские и международные активы

Основную часть бизнеса выделят в отдельную группу компаний и передадут под управление менеджмента «Яндекса». Аркадий Волож будет развивать международные активы, такие как беспилотные автомобили.

«Яндекс» объявил о планах изменить структуру собственности и корпоративного управления, о которых в последние недели сообщали СМИ. Нидерландская Yandex N.V. планирует выделить основную часть бизнеса, в том числе ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит бренд «Яндекса» и перейдет под управление менеджмента «Яндекса». Со временем Yandex N.V. намерена выйти из числа ее акционеров и сменить название.

Международные части бизнесов автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. Вместе с тем они продолжат работу на российском рынке.

Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов «Яндекса» на всех рынках. «Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками, — говорится в пресс-релизе.

Планы по изменению структуры собственности и корпоративного управления предстоит одобрить акционерам компании.

Как сообщал The Bell, новую управляющую структуру «Яндекса» возглавит руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Накануне он встретился с президентом Владимиром Путиным, на которой утвердил схему раздела активов компании, рассказали источники издания. Кудрин, как сообщается, поэтапно получит около 5% акций «Яндекса» за помощь в согласовании сделки. О переходе Кудрина в «Яндекс» сообщалось еще летом, но Кремль осенью отрицал, что тот встречался с Путиным, чтобы согласовать этот вопрос.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож будет развивать за рубежом такие направления бизнеса, как беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательный сервис «Яндекс.Практикум» и платформы по разметке данных.