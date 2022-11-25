Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
60,38
62,78
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Яндекс» подтвердил разделение компании на российские и международные активы

Владимир Путин и Аркадий Волож
Владимир Путин и Аркадий Волож. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Основную часть бизнеса выделят в отдельную группу компаний и передадут под управление менеджмента «Яндекса». Аркадий Волож будет развивать международные активы, такие как беспилотные автомобили.

#ЯНДЕКС#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

«Яндекс» объявил о планах изменить структуру собственности и корпоративного управления, о которых в последние недели сообщали СМИ. Нидерландская Yandex N.V. планирует выделить основную часть бизнеса, в том числе ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит бренд «Яндекса» и перейдет под управление менеджмента «Яндекса». Со временем Yandex N.V. намерена выйти из числа ее акционеров и сменить название. 

Международные части бизнесов автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. Вместе с тем они продолжат работу на российском рынке.

Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов «Яндекса» на всех рынках. «Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками, — говорится в пресс-релизе.

Планы по изменению структуры собственности и корпоративного управления предстоит одобрить акционерам компании. 

Как сообщал The Bell, новую управляющую структуру «Яндекса» возглавит руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Накануне он встретился с президентом Владимиром Путиным, на которой утвердил схему раздела активов компании, рассказали источники издания. Кудрин, как сообщается, поэтапно получит около 5% акций «Яндекса» за помощь в согласовании сделки. О переходе Кудрина в «Яндекс» сообщалось еще летом, но Кремль осенью отрицал, что тот встречался с Путиным, чтобы согласовать этот вопрос.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож будет развивать за рубежом такие направления бизнеса, как беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательный сервис «Яндекс.Практикум» и платформы по разметке данных.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости ЕкатеринбургаСтудии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга
  • Заброшенный небоскреб в центре Екатеринбурга снесутЗаброшенный небоскреб в центре Екатеринбурга снесут
  • Урай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый годУрай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый год
  • Идите с «Миром»: платежная система потерпела крах в странах-партнерахИдите с «Миром»: платежная система потерпела крах в странах-партнерах
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.