Заем или выплата через агента: как российские компании платят уехавшим сотрудникам

Большинство работодателей выплачивают зарплату релокантам на карту зарплатного банка. Однако некоторые компании используют различные схемы, чтобы избежать финансовые ограничения и снизить налоги.

Санкции против российских банков, валютные ограничения и ограничения со стороны платежных систем привели к тому, что работодатели зачастую вынуждены менять схемы трудовых отношений и выплаты зарплат сотрудникам, переехавшим за рубеж, пишет РБК. Компании используют несколько схем зарплатных выплат. Одни продолжают платить зарплаты также на карту зарплатного банка или разрешают сменить банк. Вторые заключают агентский договор с посредником между работодателем и сотрудником в выплате зарплаты.

Но у граждан России, работающих удаленно в других странах, есть сложности с доступом к деньгам за границей, так как карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, с марта 2022 г. не работают за рубежом, а карты «Мир» и UnionPay работают с ограничениями. С карты «Мир» сейчас чаще всего можно снять наличные (в основном в странах СНГ) в местной валюте.

Для многих россиян-релокантов основным способом получить доступ к своим деньгам стал перевод с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact и других. Они позволяют отправить деньги с российской карты на карту иностранного банка или получить наличные в партнерской точке. Однако российский банк, с карты которого выполняется перевод, должен быть не под санкциями.

Иногда компании разрешают сотрудникам менять зарплатный банк (если прежний под санкциями), а если в стране пребывания есть филиал или представительство, то зарплата релоканту может выплачиваться от дочернего юрлица на местный счет. Такая схема, например, работает в компании «СКБ Контур».

Использование посредника, который выплачивает сотруднику зарплату от лица работодателя, применяется для обхода проблем, связанных с банковскими картами. Агент при этом является резидентом другой страны, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Кроме того, иногда работодатели применяют альтернативные схемы в отношениях с уехавшими сотрудниками, а не традиционные трудовые отношения, но такие схемы могут вызвать претензии со стороны контролирующих органов. Чтобы сэкономить на страховых взносах, сотрудников иногда оформляют через агентство занятости с выплатой вбелую лишь части зарплаты, выдают заем работнику вместо зарплаты (заем можно списать как расходы), предоставляют неоплачиваемый отпуск с выплатой бонуса. Однако применение таких схем должно быть точечным и компания должна быть способна обосновать их целесообразность, чтобы минимизировать риски наказания при проверке со стороны надзорных органов.

Сейчас также решается вопрос, по какой ставке уехавшие россияне, продолжающие работать на российские компании, будут платить НДФЛ. Минфин сначала предлагал повысить ставку до 30%, но недавно заявил, что все-таки склоняется к ставке 13-15%.