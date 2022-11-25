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Минфин может оставить россиянам, работающим вне страны, ставку НДФЛ 13-15%

Минфин может оставить россиянам, работающим вне страны, ставку НДФЛ 13-15%
Иллюстрация: zsrf.ru

Минфин предусмотрел подготовку соответствующих законов. Несмотря на то, что человек физически находится за рубежом, но ведет свой бизнес в России, он сможет платить подходный налог на общих условиях.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Министерство финансов предлагает сохранить НДФЛ на уровне 13% для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России, сообщил министр Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 1». Пока считается, что удаленщики, работающие на российскую компанию, получают доход не от источника в Российской Федерации. Обсуждалось, чтобы тем, кто в 2021 г. был российским налоговым резидентом, сохранить уровень ставки до 13-15%, как в начале этого года:

С точки зрения налоговой справедливости, мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений, что несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил подходный налог. Какая ставка налога: как для нерезидента — 30% или как для резидента РФ — 13%? Этот вопрос мы рассматриваем, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства. Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране, из-за рубежа также налогооблагался по ставке, аналогичной как для резидентов РФ, то есть 13%.

Антон Силуанов заявил, что Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов. По словам министра, это теоретически возможно, но это сложная схема. В первую очередь нужно выверить объем замороженных активов. С другой стороны, необходимо принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы те замороженные в России средства иностранных инвесторов использовать на расчеты по активам, которые заморожены за рубежом.

В июле Минфин предлагал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым для дистанционных работников НДФЛ возрастет до 30% после потери статуса резидента, если человек пробыл за рубежом более 183 дней в году. Однако позднее замглавы ведомства Алексей Сазанов сообщил, что Минфин готов обсуждать снижение НДФЛ для россиян, работающих в отечественных компаниях удаленно из-за рубежа. 

В этом году многие россияне на фоне специальной военной операции в Украине решили переехать за рубеж. И при этом у них возникает множество вопросов о налогах: по какой ставке придется платить НДФЛ, если продолжать работу на российскую компанию? Как не получить налоговые штрафы? Можно ли вообще не платить налоги ни одной стране? Об этом в интервью DK.RU рассказывают партнер швейцарского офиса FP Wealth Solutions Алексей Дебелов и партнер юридической фирмы FTL Advisers Дарья Невская.
Автор: Андрей Широков
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