Россияне стали больше экономить на еде и красоте. Кому хуже всего?

Тратить меньше на продукты питания вынуждены более трети граждан. Почти столько же экономят на уходе за своим внешним видом. Сокращают траты и из-за снижения доходов, и из-за необходимости копить.

35% россиян в этом году стали больше экономить на еде, почти столько же (32%) — на уходе за собой: парикмахерских, косметике и салонах красоты, говорится в опросе ВЦИОМ. На продукты питания стараются тратить меньше денег в основном те респонденты, которые воспринимают свое материальное положение как плохое (69%). Экономят чаще других молодые люди в возрасте 18-24 лет (44%). На красоте экономят прежде всего женщины (39% против 24% мужчин), люди в возрасте 18-24 лет и 45-59 лет. Больше половины из них (52%) воспринимают свои доходы как плохие, а 43% не пользуется интернетом и телевидением.

Причины экономии разные: одни вынуждены тратить меньше из-за снижения доходов, другие копят на крупную покупку или формируют финансовую подушку. Вместе с тем среди тех, кто увеличил экономию на еде в этом году, 58% также сокращают расходы на красоту. Среди тех, кто не признался в снижении трат на еду, процент экономящих на парикмахерских, косметике и салонах красоты, ниже втрое — 20%.

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Интересно что в то же время россияне заявляют, что стали внимательнее следить за здоровьем. 47% респондентов едят больше здоровой еды, 35% занимаются спортом, 27% чаще ходят к врачам. 56% утверждают, что не стали чаще употреблять алкоголь. Впрочем, 8% все же признали, что пить стали чаще. В основном такие ответы дают мужчины 18-24 лет, со средним образованием, считающие себя бедными. При этом они активные пользователи интернета и чаще живут в Дальневосточном федеральном округе.