Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.11
60,47
62,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Китае массовые протесты против антиковидных ограничений. Звучат и политические лозунги

В Китае массовые протесты против антиковидных ограничений. Звучат и политические лозунги
Иллюстрация: Pixabay.com

Граждане КНР устали от жестких коронавирусных локдаунов. В крупнейших городах прошли протесты против них, некоторые протестующие требовали даже отставки руководителя страны Си Цзиньпина.

#ПРОТЕСТЫ#КИТАЙ#НОВОСТИ

В минувшие выходные в крупных городах КНР разгорелись протесты против жестких антиковидных ограничений. Китай придерживается политики «нулевой терпимости» по отношению к случаям коронавируса. Из-за одного заболевшего на карантин порой закрывают целые городские кварталы и устраивают внезапные локдауны, что болезненно сказывается на экономике.

А поводом для массовых акций стала гибель не менее 10 человек в пожаре 24 ноября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Тушение пожара и эвакуация оказались затруднены из-за перекрытых в связи с локдаунами подъездами. Власти заявили, что пожарным мешали автомобили, припаркованные возле горящего дома.

При этом часть протестующих после начала демонстраций стали скандировать требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина, который всего несколько недель назад остался у власти на третий срок. Протесты с такими лозунгами крайне редки для Китая. 

Иран захлестнула мощная волна протестов из-за убийства полицейскими молодой девушки

Как и в случае с иранскими массовыми протестами этой осенью, большую роль в протестах в Китае играют молодые женщины, в том числе студентки. Одну из участниц демонстрации в университете Нанкина, державшую белый лист бумаги в руках, увели, а на другом ролике видно, как десятки студентов молча стоят, держа в руках бумажные листы. «Мы знаем, что это означает», — говорит одна из участниц митингов. Официальный Пекин протесты не комментирует.

На фоне рекордно высокой заболеваемости коронавирусом в Китае (почти 40 тыс. человек за последние сутки) резкое снятие ограничений приведет к еще большему усилению пандемии. Но сохранение серьезных ограничений грозит усугублением экономических проблем и усилением протестов.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Яндекс» подтвердил разделение компании на российские и международные активы«Яндекс» подтвердил разделение компании на российские и международные активы
  • $23 млн: производитель принтеров HP дорого заплатит за уход из России$23 млн: производитель принтеров HP дорого заплатит за уход из России
  • Юлиана Гордон: продавцам становится выгоднее получать товар из РоссииЮлиана Гордон: продавцам становится выгоднее получать товар из России
  • В Свердловской области выставлен на продажу молочный заводВ Свердловской области выставлен на продажу молочный завод
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.