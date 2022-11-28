В Китае массовые протесты против антиковидных ограничений. Звучат и политические лозунги

Граждане КНР устали от жестких коронавирусных локдаунов. В крупнейших городах прошли протесты против них, некоторые протестующие требовали даже отставки руководителя страны Си Цзиньпина.

В минувшие выходные в крупных городах КНР разгорелись протесты против жестких антиковидных ограничений. Китай придерживается политики «нулевой терпимости» по отношению к случаям коронавируса. Из-за одного заболевшего на карантин порой закрывают целые городские кварталы и устраивают внезапные локдауны, что болезненно сказывается на экономике.

А поводом для массовых акций стала гибель не менее 10 человек в пожаре 24 ноября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Тушение пожара и эвакуация оказались затруднены из-за перекрытых в связи с локдаунами подъездами. Власти заявили, что пожарным мешали автомобили, припаркованные возле горящего дома.

При этом часть протестующих после начала демонстраций стали скандировать требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина, который всего несколько недель назад остался у власти на третий срок. Протесты с такими лозунгами крайне редки для Китая.

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Как и в случае с иранскими массовыми протестами этой осенью, большую роль в протестах в Китае играют молодые женщины, в том числе студентки. Одну из участниц демонстрации в университете Нанкина, державшую белый лист бумаги в руках, увели, а на другом ролике видно, как десятки студентов молча стоят, держа в руках бумажные листы. «Мы знаем, что это означает», — говорит одна из участниц митингов. Официальный Пекин протесты не комментирует.

На фоне рекордно высокой заболеваемости коронавирусом в Китае (почти 40 тыс. человек за последние сутки) резкое снятие ограничений приведет к еще большему усилению пандемии. Но сохранение серьезных ограничений грозит усугублением экономических проблем и усилением протестов.