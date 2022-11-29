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Аренда электросамокатов Whoosh выходит на IPO

Аренда электросамокатов Whoosh выходит на IPO
Иллюстрация: truesharing.ru

Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлекает средства IPO на Московской бирже. Предполагается, что привлеченные средства направят на расширение парка самокатов и выход в новые регионы.

#НОВОСТИ

Отечественный сервис аренды электросамокатов Whoosh предлагает проведение первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже, пишут Известия. Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Whoosh, в том числе на расширение парка самокатов, выход в новые регионы. После заключения сделки акционеры-основатели продолжат управлять компанией:

В рамках IPO планируется привлечение капитала в компанию через проведение дополнительной эмиссии, а также предложение акций существующими акционерами. Действующие акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке, сохранив существенную долю в капитале компании.

Ранее сообщалось, что количество прокатных электросамокатов в РФ в следующем году может вырасти до 330 тыс. штук. Со следующего года в России вступят в силу изменения в правилах дорожного движения, которые будут влиять в том числе на электросамокаты и гироскутеры.

Ранее DK.RU рассказывал, что в России появился новый ГОСТ для самокатов. Пользователи не смогут разогнаться больше 25 км/ч даже на частном самокате, а система слежения будет ограничивать скорость в парках и зеленых зонах автоматически.

Автор: Андрей Широков
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