Сбер выставил на продажу объект культурного наследия на ул. Малышева

Здание пытаются продать не первый раз, главное условие продавца — Сберу не придется съезжать, банк готов снимать квадратные метры у нового владельца.

Здание на ул. Малышева, 31 в, в котором размещается офис Сбербанка, выставили на продажу. Объект культурного наследия высотой в пять этажей готовы продать за 265,4 млн руб., заявки на торги принимаются до 26 декабря.

Возведенное в 1939 г. здание является памятником эпохе индустриализации СССР, когда в архитектуре конструктивизм повсеместно стал вытесняться сталинским ампиром. Монументальное строение с колоннами, в котором в советские времена располагалась Сберкасса, реконструировали в 2011 г., сохранив многие артефакты советских времен, например, герб на фасаде и статую Ленина в центре клиентского зала банка.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка пояснили, что, несмотря на продажу, отделение банка закрыто не будет:

Банк допускает продажу здания на улице Малышева только с условием обратной аренды. Это означает, что после продажи банк останется на этом же месте и будет арендовать занимаемые площади. Отделение для клиентов продолжит работу в обычном режиме. Условия по аренде будут определены в результате торгов.

Здание уже выставлялось на продажу, в июле 2022 г., за ту же сумму. В объявлении на сайте Российского аукционного дома было сказано, что памятник архитектуры продается с условием обратной аренды продавцу на десять лет.

Напомним, неделю назад стало известно, что Сбер снял все офисы нового бизнес-центра класса А в Екатеринбурге. В Neboplaza на ул. Розы Любксембург разместят IT-специалистов компании. О том, для чего штат настолько расширяют — не сообщается.