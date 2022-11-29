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Кудрин покинет Счетную палату. Его отставку отрицали до последнего. Впереди «Яндекс»?

Кудрин покинет Счетную палату. Его отставку отрицали до последнего. Впереди «Яндекс»?
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Бывший министр финансов и старый соратник Путина объявил, что хотел бы «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив». В Счетной палате он проработал четыре года.

#ОТСТАВКИ#НОВОСТИ

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что подал заявление об уходе со своего поста. Представление о его отставке поступило в Совет Федерации, комитет Совфеда по бюджету рекомендовал досрочно освободить Кудрина от должности.

В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке, — написал он в своем телеграм-канале.

Алексей Кудрин в 90-е работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным, в 1997 г. был назначен заместителем министра финансов, а в 2004 г. — министром финансов России. Он занимал пост до 2011 г. Затем был председателем совета Фонда «Центр стратегических разработок». В 2018 г. был назначен руководителем Счетной палаты.

В последние месяцы сообщалось, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож попросил Кудрина помочь согласовать с Кремлем новую структуру собственности и управления компании. «Яндекс» 25 ноября подтвердил планы по разделению активов. Так, основная часть бизнеса будет выделена в отдельную группу компаний и перейдет под управление менеджмента «Яндекса», сохранив бренд. Материнская компания, нидерландская Yandex N.V., со временем выйдет из числа акционеров этой структуры и сменит название. 

Волож же будет развивать международные части бизнесов автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных. Они будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. и вместе с тем, как сообщается, продолжат работу на российском рынке. Все эти изменения предстоит одобрить акционерам компании. 

Сообщалось также, что Кудрин на прошлой неделе утвердил у Путина схему раздела активов компании. Он возглавит новую управляющую структуру российского «Яндекса» и поэтапно получит около 5% акций компании за помощь в согласовании сделки, что позволит ему стать долларовым мультимиллионером.

Автор: Андрей Пермяков
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