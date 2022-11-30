Какие налоги вырастут в 2023 г. и как общаться с банком, чтобы счет не заблокировали

«Хорошая новость — прямого увеличения налоговых ставок не предвидится. Но косвенно налоги все же вырастут». Что, кроме налогов, волнует предпринимателей сегодня.

10 ноября состоялся бизнес-форум «БизOn», который организовала Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод». Проходил он в формате большой консультации для предпринимателей: организаторы не стали ограничиваться конкретными темами и дали возможность владельцам бизнеса спросить у бухгалтера, юриста, налогового консультанта и аудитора все, что их волнует на текущий день. DK.RU выбрал самые животрепещущие обращения предпринимателей и попросил организаторов форума на них ответить.

Будут ли повышать налоговую нагрузку на бизнес в 2023 году?

Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод», бухгалтер и налоговый консультант:

— Хорошая новость — прямого увеличения налоговых ставок не предвидится. Но косвенно налоги все же вырастут, например, в имущественных налогах за счет увеличения кадастровой стоимости, которая будет проиндексирована на 01.01.2023 г.



Вырастет и НДФЛ. Еще в 2021 г. ставку увеличили до 15% с доходов выше 5 млн руб. Но планка в 5 млн считалась по каждой налоговой базе: отдельно зарплата, отдельно дивиденды, отдельно доход на имущество. С 2022 г. все базы суммируются. То есть налог увеличится минимум на 2% — 160 000 руб.

Работодатели, обратите внимание, в начале 2023 г. вырастет МРОТ, а значит, увеличатся минимальные заработные платы и страховые взносы с оплаты труда.



Что важно сделать, чтобы законно оптимизировать свою налоговую нагрузку? Скажу сразу: волшебной таблетки нет, налоги платить надо. Но их размер можно и нужно контролировать. Для этого необходимо:

Правильно выбрать налоговый режим, сделать сравнительный расчет налогов на разных системах налогообложения; Использовать все отраслевые льготы, льготы для МСП; Грамотно составить учетную политику, в которой указать выгодные для вашего бизнеса способы учета, формировать резервы, уменьшать налог на прибыль; Собирать закрывающие документы по расходам и по НДС вовремя, не терять расходы и вычеты, которые можно учесть в текущем налоговом периоде.

Как ответить на запрос банка так, чтобы расчетный счет компании не заблокировали?

Алена Орлова, руководитель отдела Финансового мониторинга группы компаний «Счетовод»:

— Главное не паниковать и не бежать сломя голову открывать счет в другом банке. Информация обо всех сомнительных операциях вашей компании доступна для всех кредитных организаций. Если вы не отвечаете на запрос одному банку, вы автоматически становитесь более рискованным клиентом в глазах других организаций.

Если пришел запрос, значит, в ваших операциях заподозрили что-то сомнительное. Как правило, банк просит информацию о схеме ведения бизнеса и требует прояснить экономический смысл проводимых операций. Ваша задача — как можно подробнее разъяснить банку характер операции, развеять все подозрения.

Простые рекомендации, чтобы сократить риски блокировки расчетного счета вашей компании:

Фактическая деятельность должна соответствовать ОКВЭДам (если забыли сменить ОКВЭД — срочно меняйте);

В ЕГРЮЛ юридический адрес должен совпадать с фактическим адресом компании;

Штат сотрудников должен соотноситься с объемом работ;

На вашем расчетном счете должны быть общехозяйственные платежи (вода в офис, канцтовары и т.д.);

Налоговая нагрузка должна попадать в норматив 1,1 с выручки компании%;

Среднемесячный остаток по счету должен приблизительно стремиться к 30% от оборота;

Снятие наличных с расчетного счета не должно превышать 30% от оборота;

Наличие сайта и информации о компании на профильных площадках.

Какие самые распространенные ошибки находят во время аудита?

Евгения Митрофанова, руководитель Аудиторского отдела АБК «Счетовод»:

— Надо понимать, о какой проверке идет речь — аудит, который проводится для ряда компаний в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ, или инициативная проверка, которая проводится по желанию собственника бизнеса.

В первом случае целью является установление достоверности бухгалтерской отчетности компании, а значит, мы проводим оценку всех статей бухгалтерской финансовой отчетности.

Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудиторской проверки:

искажение статей бухгалтерской финансовой отчетности: завышаются или занижаются показатели дебиторской и кредиторской задолженности;

компании не начисляют необходимые резервы;

отсутствует первичная документация или оформляется с нарушениями;

неправильное отражение займов;

формальная инвентаризация расчетов с бюджетом, товарно-материальных ценностей;

отсутствие необходимой информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Обратите внимание, с 1 января 2021 г. вступило в силу новое ФСБУ 5 «Запасы», что повлекло за собой серьезные изменения в бухгалтерском учете, обязательны к применению ФСБУ 26 «Капитальные вложения», ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 25 «Аренда». Переход на новые стандарты зачастую вызывает большие сложности.

Инициативная проверка проводится по желанию руководителя, чтобы проверить информацию о финансовом состоянии компании, наличие ошибок учета и поработать над оптимизацией финансовых и управленческих решений. Чаще всего к нему прибегают при смене руководства, финансового персонала, при сомнениях в компетенции главбуха, преддверии налоговых проверок. Собственник сам может указать участок учета, который нуждается в проверке, чтобы вовремя обнаружить и устранить риски для бизнеса.

Стоит ли регистрировать товарный знак микропредприятию?

Наталья Козлова, юрист АБК «Счетовод»:

— Отсутствие регистрации товарного знака — это огромные риски для бизнеса. Для ряда компаний иски по товарным знакам — целая индустрия заработка. Представьте, вы владеете фирмой уже 10 лет без регистрации товарного знака, у вас есть узнаваемый логотип, название, вы вкладываете средства в продвижение и рекламу. Спустя 10 лет открывается фирма с аналогичным названием, регистрирует товарную марку и подает на вашу компанию в суд с требованием денежной компенсации или прекращения вашей деятельности под текущим названием или логотипом. И закон в данном случае может быть на их стороне.

Если вы решите зарегистрировать собственный товарный знак после того, как это сделает другая компания с аналогичным знаком, Роспатент противопоставит ранее зарегистрированное обозначение и откажет в регистрации.

Кроме того, есть некоторые нюансы в определении товарного знака и зарегистрированного названия компании, в которых надо разбираться, чтобы защитить бизнес от неприятных последствий. Поэтому я советую на этапе создания нейминга и фирменного стиля компании оценивать уникальность товарного знака и возможность его регистрации. А также всегда советую, если нет регистрации ТЗ действующего бизнеса, проконсультироваться с юристом по возможности охраны своих прав.

Ранее на DK.RU: Проблемная бухгалтерия всегда бьет по бизнесу. Как избежать проблем с ФНС?