«Первая заявка бизнеса на меру поддержки — как «холодный душ». Но это рабочие инструменты»

Гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области — о новых проектах в регионе, влиянии санкций и о том, какую помощь может оказать предпринимателям.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области появилось в 2019 г. Этот институт развития занимается комплексным сопровождением инвестиционных проектов и консультируют предпринимателей по взаимодействию с органами власти и мерам господдержки.

Сейчас на сопровождении в агентстве находится 53 проекта, в том числе — 16, с которым начали работать в текущем году. Новые проекты направлены на создание логистических комплексов, заводов по производству электротехнического оборудования, стройматериалов, упаковки. Также будут строиться предприятия по переработке древесины и изготовлению молочной продукции и сыров.

В интервью DK.RU гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев рассказал, сворачивают ли инвесторы свои проекты на фоне санкций, как меняется отношение бизнеса к институтам развития и как можно стабилизировать условия для реализации своего инвестиционного проекта.

Как внешнеполитическая ситуация повлияла на проекты, которые сопровождает агентство?

— Сейчас инвесторов, с которыми мы работаем, можно условно разделить на две категории. Те, кто успел выйти на этап строительства в 2021 г. стараются быстрее завершить работы, чтобы их объекты не превратились в долгострои, по возможности финансируют их опережающими темпами. А те, кто не ушел дальше стадии проектирования, отложили инвестиционную стадию на 2023 г.

Причины перехода к такой тактике разные.

Например, у многих компаний поменялась логистика сырья и сбыта. И прежде, чем переходить к стройке, им нужно переосмыслить, пересчитать, перестроить цепочки.

Часто в проект закладывалось импортное оборудование, импортное ПО. Сейчас оно уже тоже под большим вопросом. А там, где оно доступно, есть проблемы с дальнейшим обслуживанием. Купить классный европейский станок можно, но найти на него запчасти — уже не получится.

И третья причина, по которой проекты переносятся — изменилась стоимость стройматериалов. Все подорожало, соответственно нужно просчитывать технико-экономическое обоснование, саму финансовую модель, и принимать решение: а есть ли смысл продолжать?

Поменялись ли на фоне санкций задачи агентства?

— Ключевой задачей остается качественный сервис по сопровождению инвестиционных проектов. Но несколько расширился круг вопросов, к решению которых мы подключаемся. Это и логистика, и движение денежных средств, и возможности использования оборудования, которое перестали продавать российским компаниям.

Появляется много историй по импортозамещению. На федеральном уровне мы постоянно слышим призыв импортозамещать все, что возможно. И существуют даже меры поддержки для предприятий, которые начинают такие проекты. Но им сейчас гораздо важнее получить гарантированный канал сбыта. Зачем предприятию льготный кредит на 50 млн руб., если его продукцию никто не купит?

Еще одно актуальное направление работы — внедрение Регионального инвестиционного стандарта, который должен минимизировать затраты инвесторов на получение госуслуг. Его разработали в Минэкономиразвития России, чтобы унифицировать процессы работы с инвесторами в регионах. Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где проходит тестирование.

Один из пунктов стандарта предполагает наличие в регионе инвестиционной карты — с информацией о реализуемых инвестпроектах, существующей инфраструктуре и ресурсах. Она функционирует давно, но как пользователи инструмента мы понимаем, что он далек от идеала. Поэтому сейчас дорабатываем карту, чтобы инвесторам был доступен удобный интерфейс и исчерпывающий объем информации, необходимой для принятия решения о реализации проекта.

Вырос ли за последнее время спрос на комплексное сопровождение проектов? И растет ли доверие к агентству, как к институту развития?

— Спрос был всегда. Хорошо, что создано агентство, которое может его удовлетворять. Действительно, мы стараемся оказывать помощь комплексно: помогаем получить меры поддержки, наладить экспорт продукции. В процессе реализации проекта у предпринимателя появляются новые вопросы, и он снова обращается к нам.

Мы регулярно проводим опрос — просим инвесторов оценить эффективность нашего сотрудничества. По итогам летнего опроса, результатами были довольны 90%. Думаю, что по итогам второго полугодия ситуация не изменится.

Если говорить о точках роста, мы ставим перед собой задачу по увеличению количества проектов. Если учесть, что в Свердловской области более 200 тыс. субъектов МСП и предположить, что хотя бы 10% из них реализуют инвестпроекты, эта цифра все равно будет кардинально отличаться от количества проектов, с которыми мы работаем сейчас.

Как показывает практика, предприниматели вяло интересуются мерами господдержки, и для нас это проблема. Каналы информирования, которые мы используем, работают не очень хорошо.

От некоторых предпринимателей мы слышали тезис: «Не нужна мне эта господдержка, чтобы потом тратить время на постоянные отчеты и проверки».

— Мера поддержки мере поддержки рознь. Не секрет, что стартовый набор документов для получения той или иной преференции разнится в зависимости от ее оператора. Когда люди приходят за мерами поддержки первый раз, для многих это — как «холодный душ». Может быть, недоверие возникает после такого шока. Но потом предприниматели убеждаются, что это вполне рабочие инструменты. Среди 53 компаний, с которыми мы работаем, большинство успешно получает меры поддержки и приходит за ними вновь.

Да, я не могу не признать, что у Фонда развития промышленности требования к залогам могут быть гораздо жестче, чем в коммерческих банках. Получить льготный кредит в ФРП может быть сложнее, чем кредит в условном Сбере. Но, несмотря на некоторые бюрократические излишки, эта мера поддержки имеет право на существование и дает возможность бизнесу привлечь достаточно дешевые деньги на развитие.

Какие новые меры поддержки появились в этом году, и что из них особенно востребовано у бизнеса?

— Прежде всего, это те меры, которые появились на федеральном уровне в ответ на усилившееся весной санкционное давление.

Во-первых, это льготные кредиты под 2,5 и 4%. В программе участвуют 48 банков: им субсидируют ставку, и они под достаточно низкий процент выдают деньги бизнесу. Программа достаточно выгодная, потому что предусмотрено большое количество направлений, куда можно потратить полученные средства. Обычно предприниматели сталкиваются с целевыми кредитами: например, деньги можно привлечь только на покупку оборудования, но им требуются средства на строительство цеха. В новой программе полученные деньги можно потратить и на стройку, и на НИОКР, и на разработку проектной документации.

И вторая федеральная мера — промышленная ипотека. Программу анонсировали летом, в настоящий момент разработана необходимая нормативная база. Банки уже принимают заявки, но деньги пока не выдают. Мы рассчитываем, что до Нового года выдача средств начнется. Программа неплохая, но лично у меня есть скепсис по потолку суммы в 500 млн руб. Для МСП это неплохие деньги, но для строительства небольшого цеха или склада на 10 тыс. кв. м этой суммы точно не хватит.

Если говорить про Свердловскую область, уникальных мер поддержки инвесторов в ответ на санкции не появилось. Но была разработана необходимая нормативная документация и созданы все условия, чтобы федеральные меры заработали на региональном уровне. Здесь предусмотрен более низкий порог входа. Например, СЗПК: в федеральном варианте для заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений необходимо обеспечить уровень инвестиций в несколько миллиардов рублей в зависимости от отрасли, тогда как в Свердловской области, независимо от сферы деятельности компании, СЗПК может быть заключено при инвестициях от 200 млн.руб. Тоже самое со СПИК.

Последнее время региональные власти активно рекламируют СЗПК. Востребована ли эта мера поддержки бизнесом, и планируется ли в ближайшее время заключение новых соглашений?

— Два соглашения были заключены ранее. И, насколько мне известно, сформирован список из 26 новых потенциальных проектов, по которым могут быть подписаны такие соглашения. Предполагаю, что в ближайшие несколько месяцев какое-то количество из этих компаний подпишет СЗПК.

Это хороший механизм, который может подхлестнуть инвестиционный процесс в регионе. И эта история уже максимально востребована. Во-первых, инвесторам хочется стабилизировать условия для реализации своих проектов. Во-вторых, у них есть возможность компенсировать затраты на инфраструктуру.

Я думаю, что в нашем регионе мера будет наиболее интересна добывающим и перерабатывающим предприятиям, поскольку в этих отраслях большие суммы вкладываются в создание инфраструктуры и уплачиваются в бюджет в виде налогов. Другим отраслям тоже стоит обратить внимание на этот механизм: вкладывая 200 млн руб. в развитие предприятия, можно обеспечить стабилизацию условий работы на несколько лет вперед, а это дорогого стоит. К сожалению, сейчас многие предприятия не могут нормально планировать свое развитие, потому что правила игры постоянно меняются.

А региональным органам власти выгодно стабилизировать эти условия?

— Это ситуация «Win-Win». Да, возможно снижается объем отдельных налоговых поступлений. Но нужно учитывать еще один аспект. Для привлечения инвесторов на площадки, региону необходимо обеспечить их инфраструктурой. Здесь компания, заключившая СЗПК, по своей доброй воле создает ее самостоятельно, и дальше получает компенсацию: если компания пользуется инфраструктурой самостоятельно — возвращает 50% затрат, если дает возможность ей пользоваться кому-то еще — может вернуть 100%.

На Иннопроме вы подписали соглашение с Агентством по привлечению инвестиций Ивановской области. Есть ли подобные соглашения с другими регионами, и каковы результаты такого сотрудничества?

— С одной стороны, это формальная история — соглашения вытекают из взаимодействия регионов в целом. С другой стороны, мы обмениваемся опытом с коллегами — обсуждаем вопросы функционирования агентств, механизмы работы с инвесторами. Помимо Ивановской области у нас подписаны соглашения с Челябинской областью и Кузбассом

Кстати, был прецедент, когда предприятие, с которым мы работали, приняло решение развивать свой бизнес и в другом регионе — купило там завод. И мы передали их в руки коллег, чтобы те оказали необходимую поддержку. Насколько я знаю, у предприятия все хорошо.

Заканчивается 2022 г. Выполнило ли агентство поставленные на год KPI, и есть ли уже понимание, поменяются ли эти показатели в следующем году?

— В этом году нам ставили задачу привлечь 5 млрд руб. живых инвестиций. Мы отчитываемся не по показателям в соглашениях, а по реально вложенным средствам в основной капитал компаний в течение года. Выполнение остальных задач на год мы также завершим в декабре.

Плановые показатели на следующий год наблюдательный совет утвердит в конце декабря. Я думаю, что традиционно они могут быть немного увеличены по сравнению с текущими.

И, в завершение, расскажите, как к вам могут обратиться предприниматели, которые хотят получить поддержку для реализации своих инвестпроектов?

— У нас есть несколько основных каналов входа.

Инвестиционный портал Свердловской области invest-in-ural.ru . Пожалуй, это самая удобная платформа для того, чтобы направить свое обращение. Сообщения, поступившие к нам через портал, мы рассматриваем в приоритетном порядке.

. Пожалуй, это самая удобная платформа для того, чтобы направить свое обращение. Сообщения, поступившие к нам через портал, мы рассматриваем в приоритетном порядке. Можно позвонить и пообщаться с нашими специалистами. Телефон можно также найти на портале.

И, наконец, прийти лично. Офис агентства находится в Ельцин Центре.

Будем рады, если окажемся полезными предпринимателям. Мы не только берем проекты на сопровождение, но и консультируем по разным вопросам. Делаем это бесплатно и без обязательств со стороны инвестора. Наша задача — предоставить максимально полную информацию о мерах поддержки в Свердловской области и сделать так, чтобы инвестировать в проекты у нас было удобно.

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