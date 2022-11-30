Власти Екатеринбурга выставят на продажу недвижимость в центре города

В перечне активов, которые должны перейти из муниципальной собственности в частные руки, объекты на ул. Вайнера, Шейнкмана, Чернышевского и Челюскинцев. Список должна утвердить Городская дума.

Департамент по управлению муниципальным имуществом разработал проект документа, согласно которому в 2023 г. Администрация Екатеринбурга продаст через аукционы объекты на Шейнкмана, 57а, Вайнера, 13, Челюскинцев, 5 и Чернышевского, 9г.

Как пишет ЕАН, через конкурс чиновники намерены реализовать помещения в объектах культурного наследия «Особняк И.М. Федорова», «Дом жилой, 1930 г., архитектор В.Л. Соколов», «Доходный дом Г.В. Уварова, конец XIX в.», «Здание земской школы 191 -1915 гг., архитектор И.К. Янковский» на улицах Чернышевского, Пушкина и Добролюбова.

Ранее DK.RU сообщил, что флигель исторической усадьбы в Екатеринбурге могут снести ради многоэтажки. Сообщество «Усадьба Рязанова», приводящее в порядок здание по ул. Куйбышева, не успело доказать историческую ценность южной пристройки.

Напомним, что в 2023 г. закроется на ремонт Екатеринбургский цирк и начнется подготовка проекта реконструкции гостиницы «Исеть». Правительство РФ согласовало передачу этого здания в частные руки.