Заемщики МФО просрочили больше 40% займов. Насколько критична ситуация?

Уровень просроченных долгов достиг 43,1% от их общего количества — это максимум за последние два года. Участники рынка пока не считают ухудшение качества займов значительным.

Доля займов в портфелях микрофинансовых организаций, просроченных более чем на 90 дней, в октябре выросла до 43,1% от их общего количества, пишет РБК со ссылкой на подсчеты НБКИ. В октябре 2020 г. их доля составляла 39,8%, сейчас же показатель выше 40% второй месяц подряд. Всего на балансе МФО 16,1 млн активных займов, из которых 6,93 млн находятся в просрочке.

Центробанк по итогам второго квартала указал, что доля просроченных микрозаймов выросла с 31,4% до 34,5%, при этом доля просрочки на стадии до 90 дней снизилась до 11%. ЦБ отметил также рост закредитованности заемщиков МФО: 41,3% займов во втором квартале 2022 г. были выданы тем клиентам, у которых уходит на погашение кредитов более 80% доходов.

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Просрочка в октябре была ниже февральской на 5 процентных пунктов, говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров о показателях своей компании. Ухудшение качества заемщиков осенью было ожидаемым: в апреле начался дефицит заявок на займы, и некоторые МФО ослабляли требования к новым клиентам, предполагает он.