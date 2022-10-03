50% неформальных инвесторов считают, что деньги не вернутся. Кому и как они дают в долг?

Во время кризиса, когда становится сложнее получить кредит в банке, начинает расти неформальное финансирование. Как часто и сколько люди занимают у родных и близких?

Во время кризиса, когда становится сложнее получить кредит в банке, начинает расти неформальное финансирование. Как часто и сколько люди занимают у родных и близких? Чем отличаются неформальные кредиты в России и США и как они связаны с религиозностью? Рассказывает профессор Флоридского технологического института Алина Малкова.

— Неформальное финансирование — это некое соглашение, которое заключается без обращения к правовой системе, не имеет легального статуса и используется для обмена наличных денег, кредитов или обещания этих наличных денег в будущем. Обычно это небольшой необеспеченный финансовый капитал, для его получения не требуется залога. Это могут быть и частные кредиторы, и родственники, и друзья, ломбарды, общественные кооперативы... Другие предприятия используют неформальные кредиты в виде торговых кредитов: есть лаг в передаче финансирования от одного предприятия к другому. Последнее новое веяние — социальное кредитование и краудфандинг.

Зачастую примерно 50% людей занимают у близкой семьи. Порядка 27% — у друзей. Заемщик будет беспокоиться о разрушении социальных связей с этими людьми. Ему будет сложнее договориться, если необходимо растянуть срок кредита или возникают сложности с выплатой.

В общем мы говорим об очень маленьких суммах, и у людей нет залога для получения формального кредита.

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В разных странах это происходит по-разному. В развитых — более длинные сроки для выплаты неформальных кредитов, в среднем около двух лет. В развивающихся — достаточно маленький период, зачастую в течение месяца или недели. Очень интересный момент, связанный с исследованиями неформальных кредитов: люди зачастую априори предполагают, что они не будут возвращены — так называемый forgiveness loan, который может быть забыт в будущем.

В целом по миру примерно 50% неформальных инвесторов предполагают, что деньги не вернутся.

В Америке, где рынок кредитования более развит, этот процент будет гораздо ниже, так считают около 20% инвесторов. Но это зависит от многих характеристик заемщика. Если уровень его дохода достаточно высокий, вероятность увеличивается. А если у человека низкий уровень дохода и он занимает небольшую сумму, то вероятность снижается. Необходимо говорить о гетерогенности возвратов, исходя из личных характеристик, условий и целей займа.

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Как исследовать социальное кредитования? Здесь ученые сталкиваются с тем, что они не могут получить полную информацию обо всех существующих финансовых институтах, особенно неформальных. Наиболее распространенный способ исследования — с помощью вопросников. Таким образом мы не можем знать полную информацию о всех существующих неформальных институтах, также мы вынуждены делать предположения об объемах этих займов. Но сейчас никакого другого способа исследования не существует.

Очень лимитирована информация о тех суммах, которые люди занимают. Есть очень экстравагантные способы оценки этих неформальных займов. В России это огромные лонглитудные исследования, которые каждый год спрашивают у людей о всевозможных источниках доходов и их корзину потребления. Зачастую складывается интересная картина: примерно у 30% людей потребление превышает доход. Либо они привирают о своих доходах, либо где-то получают небольшие ссуды. В исследованиях люди очень охотно говорят: «Да, я занимал», но вот сколько — отвечать не любят.

Средний уровень неформального займа в России — до 30 тыс. руб., зачастую без процентов и на небольшой срок. Согласно исследованиям, занимает так около 17-23% населения. Цифра растет во время кризиса и снижается во время отсутствия рецессии в экономике.

В США очень интересная статистика. По данным Центробанка, примерно 18-20% людей занимают неформально, при этом достаточно большие суммы — до $40 тыс. Люди занимают на ремонт дома, медицинские траты, развитие бизнеса. И могут занимать не только у друзей и семьи, но также у коллег и просто незнакомых частных кредиторов. Возврат кредитов в этом случае гораздо выше. Но, так как мы исследуем кредитные рынки только по неформальным опросам, американцы очень неохотно на них отвечают. Когда я презентовала свою работу, люди сильно удивлялись, но потом в частной беседе упоминали, что они занимали у родителей на первоначальный взнос или знают кого-то, кто занимал на мелкий бизнес. Думаю, люди относятся к этому также, как к займу со стороны банка, просто это более удобный способ.

В Америке, особенно в удаленных, сельскохозяйственных регионах, есть проблема отсутствия формальных кредитных институтов, банков. Бывает, что ближайшее отделение находится в полутора часах езды от дома. В таком случае, если человеку нужно инвестировать в развитие своего бизнеса, он будет занимать у соседей, друзей, семьи, просто потому что это более доступный институт. Но при этом относятся они к данным займам с такой же ответственностью, как к займу со стороны банка. Если ты один раз нарушишь социальный договор, в будущем тебе никто не поможет.

В Америке есть платформы, которые предоставляют частные неформальные кредиты, и по ним мы видим, что зачастую процентная ставка гораздо выше, чем у банка. К таким платформам обращаются люди, у которых либо нет доступа к банкам, у которых плохой кредитный рейтинг. Так как ставка высокая, люди обращаются к таким организациям и частным кредиторам за более краткосрочными займами меньше, чем формальные кредиты.

Как занимают на развитие бизнеса

Зачастую, особенно если говорить о малых и средних предприятиях, многие люди отрезаны от банков. Займы под бизнес делаются под более высокие проценты, часто требуется много бумажной работы, чтобы получить эти займы. И мелкие предприниматели часто не имеют доступа к таким кредитам. Они не могут доказать или верифицировать свои источники дохода, поэтому семья или друзья — достаточно хорошее замещение формальных кредитных институтов. Часто это происходит в мелких европейских городах: люди живут в одном городе, у них много семейных бизнесов, и частные кредиторы знают все об этой семье, они хорошо знакомы и поэтому могут по-другому оценить риски по сравнению с банком.

И при обращении за кредитом в банк нужно проходить формальную процедуру, в которой банк зачастую не может выявить некоторые нюансы этого бизнеса. Может, человек четко знает, что бизнес будет успешен, но ему сложно формально объяснить это банку. В то время как обычному человеку — гораздо проще рассказать, в чем будет успех бизнеса и как он видит его развитие. То есть частные кредиторы более гибкие и имеют более обширный пакет кредитов. Они выдают как высокорискованные, так и низкорискованные займы и диверсифицируют риски, в то время как банки скованы формальными процедурами.

Есть статистика, показывающая, что финтех-компании зачастую дают кредиты людям, которые не могут получить их в банках, потому что в прошлом у них было банкротство либо у них низкий кредитный рейтинг. И многие финтех-компании и частные кредиторы не вкладываются полностью в один проект: каждый запрос на кредит дробят, и каждый кредитор вкладывается в небольшой кусочек высокорискованного проекта, поэтому риски размазываются.

Нужно разделять типы бизнесов. Это могут быть и торговые точки, и доктор с частной практикой. И у банка разные стимулы выдавать кредиты на открытие торговой точки, где-то на рынке и частному доктору: с точки зрения банка доктор будет выглядеть более кредитоспособным. В отличие от человека, который открывает торговую точку: в этом случае банки будут переоценивать риски. И в таком случае люди вынуждены занимать у родственников и друзей. Но в последнее время мы видим тенденцию: с появлением финтеха мы видим развитие займов и для индивидуальных предпринимателей.

Со временем люди переходят от займов у родственников и друзей к займам через P2P-платформы. Их доля в общей сумме кредитования физлиц — 8-12%, это достаточно небольшая доля, но она растет. Напомню, что доля займов у родственников и друзей — примерно 15%.

Почему в крепких сообществах чаще возвращают неформальные займы

Невозврат долга членам семьи или друзьям — это на самом деле вопрос культуры. В некоторых странах, особенно восточных и мусульманских, люди трепетнее относятся к социальным связям и очень боятся разрушить свое коммьюнити. Особенно те, кто живет небольшими сообществами. Они предпочитают возвращать кредиты своим друзьям и знакомым, если занимают неформально.

Существуют исследования, которые пытаются связать религию и уровень доверия между людьми, то, как уровень доверия влияет на развитие неформальных кредитных институтов. Зачастую такие исследования проводятся в странах, в которых институты достаточно слабы, часто там низкий ВВП на душу населения. И более религиозное сообщество ведет к тому, что люди с большей вероятностью будут выплачивать неформальные кредиты. Религия также связана с уровнем доверия внутри общины: люди больше друг другу доверяют, если уровень религиозности в данном сообществе выше.

Неформальные кредиты также очень развиты в Китае, и, так как там существует большое разнообразие религиозных течений, было показано, что неважно, какое религиозное течение — буддизм, даосизм или конфуцианство: в любом случае мы наблюдаем одинаковую выплату неформальных кредитов. Влияет не религия сама по себе, а религиозность.

Как развитие господдержки влияет на неформальное кредитование

В более развитых странах формальные и неформальные институты дополняют друг друга. В странах со слабыми финансовыми институтами — зачастую это развивающиеся страны с низким уровнем доходов — формальные и неформальные институты заменяют друг друга. В Америке или России исследования показывают, что люди начинают пользоваться неформальными финансовыми институтами, когда происходит кризис и стоимость формальных займов возрастает. В развитых странах неформальные кредиторы приходят в те места, куда не могут дойти неповоротливые банки.

В России с развитием онлайн-банков получение кредитов упрощается, банки сокращают свои отделения, а большинство своих функций переносят в онлайн с помощью технологий. И в то же время мы видим, что происходит рост неформального кредитования. Видимо, банки, принимая решение о закрытии своих отделений, рассчитывают, что это не несет ущерба экономическому развитию данного населенного пункта. Но в то же время пропадают услуги для мелких заемщиков. Они с большей вероятностью начинают занимать у родственников и друзей. То есть услуги исчезают с рынков в формальном поле и появляются в неформальном.

В развивающихся странах банки зачастую просто не успевают за нуждами людей. В африканских странах широко развиты технологии мобильного банкинга: люди обмениваются деньгами с помощью мобильных операций и могут давать друг другу ссуды, делать оплаты и это происходит потому, что банки не успевают открывать свои отделения. Поэтому в развивающихся странах имеется заменяющий эффект, в то время как формальные кредитные институты довольно слабые.

Да, долговая нагрузка росла, а доходы нет, поэтому банки ужесточали требования. По исследованиям мы видим, что в России высокая закредитованность населения, но люди не очень охотно отвечают на вопрос, не считают ли они, что слишком много занимают.

В ковид мы наблюдали рост обращения людей за неформальными кредитами. Во-первых, неформальные кредиторы более гибкие, могут предоставить кредит быстрее и зачастую дешевле для заемщика, чем формальные институты. Во-вторых, во время ковида многие, особенно если был режим самоизоляции и ограничение на посещение публичных мест, мы наблюдаем, что люди просто не посещали банки. Это видно даже по данным Google. Но если необходима сумма для сглаживания потребления или для бизнеса, они обращались к неформальным кредитным институтам. В России процент людей, которые обращаются к неформальным кредитным рынкам, во время кризисов возрастает примерно в три раза. А после кризисов, когда у банков процентные ставки снижаются и у предпринимателей проясняются ожидания от будущего, наблюдается снижение интереса к неформальным кредитным рынкам.

Как неформальное кредитование влияет на экономику и предпринимательство

Многие исследования показывают, что на предпринимательство оно влияет положительно, потому что это новый гибкий инструмент, который позволяет занимать в случае нужды. К неформальным кредитам прибегают только те предприниматели, которые четко уверены в том, что их бизнес не обанкротится. Потому что в ином случае они могут потерять свои социальные связи и ухудшить отношения с родственниками и друзьями, что будет вести к долгосрочным проблемам. Тогда как при банкротстве из-за займа в банке просто объявляется банкротство, и за это нет социального наказания.

При этом предприниматели с более мелкими и рискованными бизнесами предпочитают занимать у банков. Неформальными кредитами пользуются те, кто более уверен в развитии своего бизнеса.

Если говорить о формальных институтах, то мы видим сужение банковских сетей: банки закрывают мелкие отделения, потому что люди пользуются банковскими услугами онлайн. В Америке мы наблюдаем уменьшение числа частных предпринимателей, особенно в сельскохозяйственных районах. люди вынуждены закрывать свое дело, потому что не могут получить ссуды на поддержку бизнеса. Когда банки закрывают свои отделения, они утверждают, что это значимо не влияет на экономическую ситуацию в регионе. Но при этом они не учитывают мелких предпринимателей.

И мы также видим, что мелкие бизнесы закрываются, замещаются более крупными игроками. Это связано и с тем, что люди просто не могут получить кредиты на поддержку своего бизнеса. К сожалению, пандемия показала, что есть проблемы: даже меры поддержки предпринимателей, которые были введены в США, показали, что те, у кого не было установленных отношений с банками, не могли получить господдержку в первую волну. Особенно это касается тех, кто живет в удаленных регионах или в т.н. minorities: население с испанскими корнями или афроамериканцев.

После пандемии было много разговоров, что текущая банковская система не позволяет быстро выдавать кредиты предпринимателям, которым они нужны во время кризиса. Каким образом она должна быть переустановлена? Стоит ли закрывать непопулярные отделения? Наверно, в будущем мы увидим корректировку. Ковид показал, что переход на онлайн-банкинг не помогает оперативно помогать малому бизнесу при необходимости. Мы увидим, что темпы закрытия отделений будут снижаться, и будем видеть развитие всех альтернативных источников кредитования.

Материал подготовлен на основе выпуска подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Филипп Стеркин.