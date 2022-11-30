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Минфин установит минимальную розничную цену на вино и пиво

Минфин установит минимальную розничную цену на вино и пиво
Иллюстрация: alconation.ru

Крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихих вин. На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда минимальная розничная цена повышается на шампанские, а на тихие вина ее вообще нет.

#НОВОСТИ

Минфин предлагает расширить механизм минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию, дополнив ее введением РЦ на пиво, пишут «Известия». Сейчас в России существуют МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром, рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов. Такого минимума нет на вино. По мнению Сазанова, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки:

На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда мы обсуждаем повышение минимальной розничной цены на шампанские и игристые вина (Минфин ее освежит с 1 января со 169 руб. за 0,7 л до 239 руб), а на тихие ее вообще нет. 

Минфин периодически пересматривает МРЦ, то есть индексирует их. Минимумы высчитывают с учетом многих факторов, например, оценивают себестоимость напитков, а также наценки при отгрузке с завода, в опте и в рознице. Крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихих вин, рассказал генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.

Сейчас цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах — 250–275 руб, сказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Недавно в Минфине России сочли, что расширение параллельного импорта на алкоголь способствует росту оборота контрафактной продукции. Свое мнение финансовое ведомство направило в правительство России, рассказывал DK.RU. Минфин не планирует расширять параллельный импорт на алкоголь, в то время как Россия не может предложить альтернативы ушедшим товарам.

Автор: Андрей Широков
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