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«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» договариваются с «Москвичом» о поставке машин

«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» договариваются с «Москвичом» о поставке машин
Иллюстрация: Pixabay.com

Агрегаторам такси нужно десятки тысяч автомобилей, и пока неясно, насколько отечественные машины смогут закрыть потребности компаний.

#АВТО#ТАКСИ#НОВОСТИ

Автозавод «Москвич» ведет переговоры с «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» о поставках машин для работы в такси, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к автокомпании. По словам представители «Москвича», завод ведет переговоры о поставках со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга. В компании рассчитывают закончить переговоры в ближайшее время.

«Москвич» договорился с «Ситимобилом» о поставке 2000 машин в следующем году, говорит PR-директор группы компаний People & People («Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина. Представитель «Яндекс.Такси» заявил, что компания ведет переговоры со всеми автопроизводителями, готовыми к диалогу, и готова рассматривать автомобили «Москвич», когда завод сможет их предложить.

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Таксопарки и каршеринговые компании столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и комплектующих к ним в 2022 г. Так, в июне «Яндекс» просил «АвтоВАЗ» о поставке 50 тыс. автомобилей Lada Vesta. После ухода иностранных производителей проблема нехватки машин усугубилась, а за имеющиеся новые автомобили участники рынка буквально борются между собой. Производство популярных в такси Skoda Octavia, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo в России остановлено, дилеров остались считанные экземпляры, которые сильно подорожали, говорит глава общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Сейчас дефицита услуг такси не наблюдается, но отечественные автопроизводители вряд ли смогут быстро стать надежными поставщиками машин для агрегаторов, поскольку значение имеет не только количество, но и отношение класса, надежности и прочности к стоимости автомобиля.

Автор: Андрей Пермяков
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